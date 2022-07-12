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美國機場行李員偷飛機！起飛過程片段曝光 遭戰機追逐墜島亡

香港01／ 撰文：王慧珊
美國西雅圖機場2018年8月10日一名航空公司職員偷了一架客機並墜毀，當時震撼全球。 圖擷自推特@WilliamA_33
美國西雅圖機場2018年8月10日一名航空公司職員偷了一架客機並墜毀，當時震撼全球。 圖擷自推特@WilliamA_33

美國西雅圖機場2018年8月10日一名航空公司職員偷了一架客機並墜毀，當時事件震撼全球，而拍下客機被偷過程的監視器片段在2022年7月7日曝光。

根據西雅圖港（Port Of Seattle）發布的片段顯示，29歲的行李搬運工魯塞爾（Richard Russell）穿T恤短褲及背着背包，經過機場的安檢站，然後進入管制區。

魯塞爾之後在停機坪上，用拖車將客機拖離泊位到跑道，將拖車解勾後客機向前溜，他快速開走拖車，然後跑回來打開客機側門，進入飛機駕駛艙。

他在駕駛艙內與控制塔通話：「西雅圖的地面人員。我即將起飛。這會很瘋狂。」「嘿，我發現自己陷入困境。我現在於空中。並且會四處翱翔。」期間魯塞爾問控制塔人員，「嘿，如果我成功降落在阿拉斯加，我會獲聘為機師嗎？」控制塔人員請求他安全着陸，但魯塞爾拒絕。

魯塞爾又向控制塔職員表示「我是個心碎的人」，指有很多人關心他，相信他們知道自己這麼做會感到失望。他又談及自己想看日落時分的奧林匹克山脈（Olympic Mountains），但又稱自己若令飛機安全着陸，相信自己可會被判監禁。他言談間有形容自玩電腦遊戲時體驗控制飛機的經驗。

飛機起飛數分鐘後，兩架F-15戰機從波特蘭起飛試圖攔截它，但未能成功。在起飛1小時13分鐘之後，魯塞爾駕駛的飛機在偏遠的皮爾斯縣島（Pierce County island）上墜毀。聯邦調查局（FBI）將他的死列作自殺，並表示事件與犯罪活動或恐怖主義無關，而魯塞爾是單獨行動。

事發之後，當地警方形容事件是「一場大錯特錯的開飛機兜風」事件，指魯塞爾做了愚蠢的事，並付上自己生命。

西雅圖機場畫面

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文章授權轉載自《香港01》

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