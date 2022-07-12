勝選的代價…頂著豔陽勤造勢 他頭上曬出「尷尬印記」
7月10日，全日本關注的參議院大選，最終由贊成修憲的執政黨自由民主黨與公明黨、日本維新會大勝，共拿下334席一舉跨越修憲門檻。不過在同一日也舉辦滋賀縣知事選舉，由現任知事三日月大造當選完成三連霸，不過當新聞畫面帶到三日月時，網友卻只關注到他頭上又大又寬的曬痕。
一名網友在推特PO文，一連秀出三張三日月的曬痕照與他的造勢照片，只見三日月額頭上的曬痕和黝黑膚色形成鮮明對比，逗趣畫面令原PO直呼「太強了」。
貼文曝光後引起網友熱烈討論，「還在戴透明頭帶嗎？」、「這是努力的證明」、「曬痕也太驚人」、「有點可愛」、「這就是陽光的力量」、「以為塗了藥膏，結果居然是曬痕」。
另外還有網友翻出2014年三日月參選時的舊照，只見當年三日月似乎曬得更黑，額頭上那道曬痕更加明顯，網友甚至發文附上栗子饅頭對比照笑稱「完全就是栗子饅頭」。
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