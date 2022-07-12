聽新聞
test
0:00 / 0:00
「透心涼」！天氣熱想吃冰 打開驚見胸部印記
炎炎夏日，不少人會玩水、吃冰消消暑。日前國外一名網友就打算買冰淇淋回家好好享用，可是打開以後，冰淇淋的樣子卻他懷疑，這桶冰淇淋可能已經被「用過了」。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名推特用戶日前發文表示，他到英國知名超市ALDI購買香草冰淇淋，打開以後看見兩個圓形印記，開玩笑地說「是不是有人把胸部直接放到冰淇淋裡啊？」這則推文引來許多網友留言，就連ALDI的官方帳號都轉發推文開玩笑說「之前還看過更糟的」。
原來在今年年初，該超市就曾因一支冰棒的造型特殊而引發熱烈討論。今年三月一名網友將自己在ALDI買的佩佩豬冰棒照po上網，因為他認為，佩佩豬的手臂造型跟位置，看起來都很像生殖器。這名網友在文中寫道：「我看到佩佩豬冰棒的時候是很高興啦，不過可能沒有佩佩豬這麼『高興』就是了…」。當時這篇貼文也引來ALDI官方帳號留言，回答網友「那是手臂！」
這桶「奶香冰淇淋」貼文引發網友各種逗趣回應，有網友故意回說「哈哈！是我啦」，還有網友說「絕對不是我，我胸部更大」。也有網友說「怎麼看都是貓頭鷹啊？我們真是單純多了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言