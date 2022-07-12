「透心涼」！天氣熱想吃冰 打開驚見胸部印記

炎炎夏日，不少人會玩水、吃冰消消暑。日前國外一名網友就打算買冰淇淋回家好好享用，可是打開以後，冰淇淋的樣子卻他懷疑，這桶冰淇淋可能已經被「用過了」。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名推特用戶日前發文表示，他到英國知名超市ALDI購買香草冰淇淋，打開以後看見兩個圓形印記，開玩笑地說「是不是有人把胸部直接放到冰淇淋裡啊？」這則推文引來許多網友留言，就連ALDI的官方帳號都轉發推文開玩笑說「之前還看過更糟的」。

原來在今年年初，該超市就曾因一支冰棒的造型特殊而引發熱烈討論。今年三月一名網友將自己在ALDI買的佩佩豬冰棒照po上網，因為他認為，佩佩豬的手臂造型跟位置，看起來都很像生殖器。這名網友在文中寫道：「我看到佩佩豬冰棒的時候是很高興啦，不過可能沒有佩佩豬這麼『高興』就是了…」。當時這篇貼文也引來ALDI官方帳號留言，回答網友「那是手臂！」

另一名網友說他的佩佩豬冰棒，有個造型像生殖器的手臂。圖擷自 推特帳號

這桶「奶香冰淇淋」貼文引發網友各種逗趣回應，有網友故意回說「哈哈！是我啦」，還有網友說「絕對不是我，我胸部更大」。也有網友說「怎麼看都是貓頭鷹啊？我們真是單純多了」。