熱浪襲擊英國 倫敦火車鐵軌竟起火燃燒

因為全球暖化，各地面臨難以忍受的高溫，近日英國一處火車站的軌道就因高溫冒火燃燒。

據LAD BIBLE報導，7月11日，倫敦南部巴特西區的火車鐵軌起火燃燒，導致維多利亞到布里克斯頓間的火車暫停服務。倫敦與東南鐵路公司的常務董事懷特（Steve White）也在事件發生後於推特發出鐵軌起火燃燒的照片。懷特除了感謝消防隊員在第一時間到場撲滅火災之外，也謝謝公司同仁協助恢復營運。

英國鐵路網公司表示，由於鐵軌之間的枕木十分乾燥，因此可能因為一點火花就起火燃燒。該公司已經派員進行檢驗，確保行車安全。

熱浪持續襲擊英國，昨天氣溫甚至一度飆破攝氏33度。未來一週英國的氣溫也絲毫沒有下降跡象，英國鐵路網公司認為鐵軌可能會因為高溫壓力導致彎曲。該公司表示，氣溫上升會使鐵軌受熱超過原本設計的承受能力，在熱漲冷縮原理下，鐵軌可能會膨脹並彎曲。除此之外，氣溫過高，也可能導致架空電纜下垂，影響火車供電，造成火車延誤。

為因應氣候變化帶來的影響，鐵路公司已將部分地區的服務減速，以維護乘客安全。