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為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收53萬

聯合新聞網／ 綜合報導
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。圖擷自The Sun
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。圖擷自The Sun

來自波蘭的麥可與塔莉兩夫妻為了籌父親的醫藥費，不惜辭去工作轉職拍色情片，一個月收入高達15,000鎊（約台幣53萬）。

根據《太陽報》報導，尚未轉職前，麥可是位快遞司機，在妻子塔莉的說服下，轉往可以賺更多錢的成人影片領域發展，兩人會穿上泰山、霓虹燈內衣等服裝，並在房間做出一些滑稽動作吸引觀眾收看。

但有人反對他們這樣的行為，有網友認為「作為已婚夫婦這樣非常奇怪」，塔莉的媽媽更稱他們的職業選擇是賣淫的行為。儘管他們被大肆批評從情色產業中獲益，麥可解釋這是不得已所做的選擇，他60歲的父親有複雜的健康問題，導致他無法好好工作，才選擇拍攝成人片。

麥可說，他的父親患有心絞痛、糖尿病、肝炎及氣喘，更發生過4次心臟病與3次中風，媽媽也有行動不便的問題。「他把我扶養長大，給了我一切，所以我想要回報父親的恩情」麥可說，因此他告訴媒體，這些問題不會令他氣餒，只要大家都開心就夠了。

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