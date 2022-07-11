快訊

看到新北預售屋超心動！代銷友人急澆冷水 網諷：價格很空靈

夏克立10年前揭夫妻財務狀況 錢都在黃嘉千帳戶憂「若離婚我沒錢」

昨天才跟王金平等人吃早餐 柯志恩今出現兩條線確診了

他一天買兩次麥當勞 卻莫名遭罰3600元

聯合新聞網／ 綜合報導
英男一日二訪麥當勞消費，卻收到千元罰單，只因停車場管理認為他久停車。(ingimage)
英男一日二訪麥當勞消費，卻收到千元罰單，只因停車場管理認為他久停車。(ingimage)

定居於英國新堡（Newcastle）的52歲巴克禮（Spencer Barclay），在一天內二訪麥當勞為自己買早餐跟兒子買晚餐，沒想到卻收到100英鎊的罰款（約台幣3,600元），他感到莫名其妙之外，也對麥當勞相當不滿。

根據《鏡報》報導，巴克禮上班前到麥當勞買杯咖啡後，便驅車前往位在附近的大都會大廈工作，並把車停在公司的免費停車場。傍晚5點下班後，再開著車去早上用餐的麥當勞，為兒子拿晚餐。

沒想到幾天後卻收到麥當勞停車場的經營公司寄來100鎊的罰款通知，這令巴克禮相當不滿，他表示：「這是敲詐勒索，且可能發生在其他顧客身上。」對於收到莫名的罰單，巴克禮說：「6月24日星期五早上8點25分，我抵達麥當勞買了一杯咖啡，並在麥當勞停車場停留幾分鐘，喝了幾口咖啡。接著離開現場去公司，直到當天下午5點再回到麥當勞，為小孩外帶晚餐」。

但所收到的罰款信中，卻說他開著福特Galaxy的車，從早上8點25分停到下午5點9分才離開，信裡要求他在14天內支付罰款的話，就可以獲得50％的折扣。巴克禮對此相當不滿，他已向麥當勞停車場管理公司投訴，要求調閱監視器，證明自己的清白。

對此麥當勞回應，他們很遺憾顧客受到不好的經歷，他們已聯繫停車場管理公司，提醒他們這個問題，請管理公司處理。

延伸閱讀

保時捷駕駛違停險釀車禍！反嗆「民眾不能檢舉」下場臉綠了

他直呼「誰去IKEA能不吃霜淇淋」 網友掀兩派論戰

送餐遇到洗樓梯「水狂瀉」 客人遲不出面拿餐外送員全身濕

想買3台冷氣反悔改成1台 婆婆拗老闆便宜遭拒遷怒媳婦

相關新聞

他一天買兩次麥當勞 卻莫名遭罰3600元

定居於英國新堡（Newcastle）的52歲巴克禮（Spencer Barclay），過去在一天內二訪麥當勞為己買早餐跟兒子買晚餐，沒想到卻收到100英鎊的罰款（約台幣3,600元），感到莫名其妙之外，也對麥當勞相當不滿。

「韓版美輪明宏」是TWICE的她 網友狂換桌布招好運：一換錢就入帳了

南韓人氣女團TWICE成員娜璉（나연）近日以團內首位SOLO歌手出道，出演綜藝節目《全知干預視角》，揭開27歲女偶像工作、日常生活的神秘面紗。然而其中一幕，卻意外掀...

真愛！81歲爺爺為阿茲海默症妻製木輪椅 天天出門看世界

文雅點會形容作鶼鰈情深，直白點，我們會稱之為真愛。泰國日前瘋傳1段暖心影片，1名老爺爺用1輛特殊木車載着妻子外出，當地傳媒指老爺爺已81歲…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。