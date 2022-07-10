「韓版美輪明宏」是TWICE的她 網友狂換桌布招好運：一換錢就入帳了

南韓人氣女團TWICE成員娜璉（나연）近日以團內首位SOLO歌手出道，出演綜藝節目《全知干預視角》，揭開27歲女偶像工作、日常生活的神秘面紗。然而其中一幕，卻意外掀起南韓網友熱烈討論，消息傳回台灣，也讓粉絲們譽為「韓版美輪明宏」。

節目中，娜璉經紀人先是秀出手機鎖屏螢幕，發現鎖屏桌布竟是放娜璉的自拍照。經紀人更加碼表示，不只自己，包括TWICE成員們、經紀人、妝髮團隊等，「通通都將背景圖片換成了娜璉」。工作人員更現身說法，「就在換桌布1~2小時後，錢就入帳了」，就連南韓知名主持人全炫茂，也都在休息時間特地來找娜璉要自拍照。

娜璉解釋，原本只是偷偷將成員們、工作人員的手機背景畫面換成自己的自拍照，還開玩笑說道「換圖片的話會有壞事降臨」，沒想到過沒多久，就有人驚呼有錢入帳，娜璉更直言出現這樣效果的人「太多了」。

對此，一名南韓無業大學生便指出，在前天換了鎖屏螢幕後，不僅幫朋友搶到演唱會第一排座位，又收到了面試通知，下週就要去上班；更有許多網友分享，「換了之後11萬韓元就入帳了，真的沒想到是今天，娜璉阿謝謝妳」、「換桌布兩天後，突然從父母那邊收到親戚給的3萬韓元」、「我也這幾天也換了桌布，昨天就從收到長官給的6000韓元了」、「馬上換了，照片漂亮看了心情也好」。