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真愛！81歲爺爺為阿茲海默症妻製木輪椅 天天出門看世界

香港01／ 撰文／李納德
老爺爺推着「木輪椅」載着妻子，倆口子天天外出走走。（TikTok影片截圖）
老爺爺推着「木輪椅」載着妻子，倆口子天天外出走走。（TikTok影片截圖）

文雅點會形容作鶼鰈情深，直白點，我們會稱之為真愛。泰國日前瘋傳1段暖心影片，1名老爺爺用1輛特殊木車載着妻子外出，當地傳媒指老爺爺已81歲，他的83歲妻子在10多年前患上老人癡呆症兼行動不便，他便自學製作出該輛「木輪椅」，每天載愛妻出門走走，以免妻子在家也只能躺着，只希望讓她繼續看看這個世界。事件令網民動容，「這畫面很溫暖」，覺得婆婆一定做過很好事才遇到爺爺這種男人，但有人形容從爺爺的表情看得出，他與妻出遊時一樣過得很快樂。

泰國有網民在TikTok分享充滿愛的故事，當地1名老爺爺推自製木頭車帶83歲愛妻出門，她患了老人癡呆症（阿茲海默症），但老爺爺每天都堅持帶愛妻出門閒逛。

當地傳媒指，老爺爺叫敦吉，已經81歲，老婆婆叫諾伊，今年83歲，2人住在佛丕府，住得很近當地著名景點幼伊山洞，八旬之齡仍堅持天天出門走。老爺爺透露妻子患老人痴呆已10多年，因為行動不便，她待在家裏也只能躺着，醫生叫他要盡量帶她出門放鬆。爺爺本身擅於手工藝，從報紙和電視取得靈感，打造了1輛「木輪椅」，看起來像台嬰兒車，他就這樣帶妻子繼續看世界。爺爺平日會用木輪椅帶妻子散步和買餸，每個月數次帶着食物和餐具外出，讓妻子在戶外野餐，繼續享受人生。

事件令網民淚崩，「真愛是存在的」、「最感人的畫面」，許多人覺得婆婆很幸運，「婆婆前世一定做了很多好事」，才會遇到爺爺這樣的人，而爺爺看起來也一樣快樂，「到底他們多愛對方，在生命的最後，他們仍能這樣彼此照顧」，又祝大家都能遇到這種終生伴侶。

老爺爺推着「木輪椅」載着妻子，倆口子天天外出走走。（TikTok影片截圖）
老爺爺推着「木輪椅」載着妻子，倆口子天天外出走走。（TikTok影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

阿茲海默症

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