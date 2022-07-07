史上最快被拒絕！悲情男七夕寫紙條告白 心儀對象回3行字「公開處刑」

今（7）日是日本一年一度的七夕情人節，若心中有愛慕之人，日本人按習俗會將心願寫在狹長的「短冊（たんざく）」上，趁佳節向對方告白，期望神明能替他轉達心意。然而，有日本網友卻意外發現一位男孩鼓起勇氣告白，但恐怕連神明都還沒看到這封信，就被他心儀的對象當場打臉。

日本推特網友morryfantasy59分享七夕當天在戶外拍到「地獄般」的許願短冊。一位署名拓真的男孩趁著七夕節日向心儀的女生告白，他在短冊上寫「希望能夠和結衣告白」，期望上天能替他轉達心意。

但在拓真的短冊旁卻掛著男孩口中所呼喚的結衣所寫的短冊，她似乎不堪男孩的猛烈追求，回擊道「我希望能夠拒絕拓真君的告白」，文末更用小字標註「不要再糾纏我了...」，硬生生擊碎男孩的願望。

網友們看了也不禁笑了，留言直呼「不管是誰的願望都不會實現，好可憐」、「如果是我，會在結衣旁邊寫上我瘋狂地愛著妳」。不過，卻也有眼尖網友發現「拓真」和「結衣」兩人的筆跡相似，這疑似是一場自導自演的告白惡作劇。