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俄「麥當勞」易主換名後品管出包 民眾怨吃發霉漢堡、昆蟲腳

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯「麥當勞」易主換名後重新開張，卻頻傳品管問題。示意圖/美聯社
俄羅斯「麥當勞」易主換名後重新開張，卻頻傳品管問題。示意圖/美聯社

日前麥當勞結束在俄羅斯的營運，並轉賣給當地的經營夥伴之一，西伯利亞企業家亞歷山大（Alexander Govor），並將品牌名改為「Vkusno＆tochka」。不過最近卻傳出，俄羅斯許多民眾在Vkusno＆tochka不僅吃到「發霉漢堡」，甚至疑似在漢堡中吃到「昆蟲腳」。

起初麥當勞易主時，執行長帕羅耶夫（Oleg Paroyev）曾表示，他們的目標是不讓顧客感受到品質及氛圍差異。據《每日郵報》報導，俄羅斯反對派政治家索布查克（Ksenia Sobchak）指出，許多消費者紛紛抱怨在Vkusno＆tochka吃到發霉漢堡，甚至發現疑似有「昆蟲腳」。

索布查克在Telegram表示：「至少在品質控管上，看不出來他們和麥當勞的標準一致，光是今天就有賣出三個發霉漢堡的紀錄。」她也對Vkusno＆tochka高層喊話：「搞清楚，各位，你們不需要毒死人」。另外，也有民眾反映吉士堡的肉量減少、少加起司醬，甚至吃到過期起司。

漢堡 俄羅斯 麥當勞

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