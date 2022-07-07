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正妹做羞羞事放聲「野獸叫」 鄰居不忍了氣瘋丟1紙條：該死的

聯合新聞網／ 綜合報導
日前英國正妹歐登被人投訴，因為她啪啪聲太激烈，還發出野獸叫聲，嚴重干擾到鄰居。 圖擷自抖音＠ambs.odon
日前英國正妹歐登被人投訴，因為她啪啪聲太激烈，還發出野獸叫聲，嚴重干擾到鄰居。 圖擷自抖音＠ambs.odon

夫妻、伴侶之間發生性行為時，難免忍不住發出呻吟聲，一旦聲音太過「激烈」，可能會發生糗事。一名英國正妹歐登（Amber Odon）近日就在家裡熱情和男友做愛，未料過程發出陣陣「野獸式叫春」，驚動隔壁鄰居，對方很生氣地遞來一張紙條，請她關緊「該死的窗戶」，事後歐登將整起事件分享在抖音上，引發熱議。

根據紐約郵報報導，近日英國女子歐登在住家圍欄內發現一張紙條，內文寫著「如果妳要在中午時，發出這種『野獸式叫春』，那我拜託妳關緊該死的窗戶」，顯然是隔壁鄰居被歐登的「激情叫聲」干擾，忍無可忍前來投訴，還特地將「窗戶」一詞畫底線強調。同時在紙條文末寫上「Ta」，意指Tank you（謝謝妳），簡單粗暴地表達禮貌。

歐登表示，鄰居將紙條丟入她家圍欄裡，並警告她關緊「該死的窗戶」。 圖擷自抖音＠ambs.odon
歐登表示，鄰居將紙條丟入她家圍欄裡，並警告她關緊「該死的窗戶」。 圖擷自抖音＠ambs.odon

事後歐登也將此事分享至抖音，瞪大雙眼幽默地說「看來我這輩子都不能離開我的房子了」，同時也附上鄰居寫的憤怒小紙條。

影片曝光後引發熱議，上線不到一個禮拜，就累計44萬名網友點讚，許多網友笑翻紛紛表示，「再寫一張紙條，告訴他們歡迎他們發出同樣的聲音（誤）」、「她不想讓妳在白天做，讓妳改成在半夜做的意思嗎XD」、「鄰居一定是忌妒妳，他們為什麼要從窗戶偷看？」、「哈哈我被那個『Ta』笑死，妳也送鄰居一個『Ta』紙條」。不過，有網友指出該名鄰居縮寫錯誤，謝謝應該是「you’re」，而不是「Ta」。

也有網友說歐登應該認真看待此事，別造成鄰居麻煩，「我有一次也在家裡發出很淒厲的叫春，結果鄰居聽到嚇死，以為是謀殺案，還叫來了警察」。

英國 抖音 正妹 紙條

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