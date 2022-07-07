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男子誤闖廢棄牙醫豪宅 「滿是假牙和針頭」場景宛如恐怖片

聯合新聞網／ 綜合報導
廢棄的牙醫豪宅裡滿是假牙，場景宛如恐怖片。圖擷自抖音
廢棄的牙醫豪宅裡滿是假牙，場景宛如恐怖片。圖擷自抖音

美國一名網友喜歡在城市間探索老舊房屋，日前他發現一處廢棄豪宅，裡面四處散落著假牙、針頭等物品，看起來就像恐怖片場景，令人不寒而慄。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名抖音用戶時常到各種老舊或廢棄建築物探險，再將過程拍成影片po上網跟網友分享。日前他在帳號分享一間豪宅，看起來就像是時間被凍結了。

由於該建築物已經遭棄置，所以滿地都是垃圾。不過奇怪的是，內部所有物品都整齊地擺放在原處，就像在等主人回來使用它們一樣。房間中放著一張舊式的牙醫診療椅，旁邊的桌子上則放著牙醫檢查用的器械。詭異的是桌上有許多「張著嘴」的牙齒模型和假牙，讓人看了毛毛的。男子走進旁邊的房間，裡面散落許多針頭，還有幾個醫藥箱。

有網友看了忍不住說好可怕，直呼這根本是「拍恐怖片的氛圍」，另外的網友則說看起來簡直就是自己小時候去過的牙醫診所。

牙醫 豪宅

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