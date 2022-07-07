快訊

再陷逼宮風暴 BBC：英國首相強生已同意辭黨魁「今天將下台」

投資客急下車！台中預售屋轉售爆7千件 這兩區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子用頭髮植眉毛 「不斷變長」每個月都得修剪

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了擁有濃密的眉毛，將頭髮毛囊移植到眉毛上。圖擷自Kennedy News and Media推特帳號
女子為了擁有濃密的眉毛，將頭髮毛囊移植到眉毛上。圖擷自Kennedy News and Media推特帳號

英國一名女子，因為想要擁有濃密的眉毛，於是用頭髮移植到眉毛上，沒想到現在她的「眉毛」生長速度就跟頭髮差不多快，讓她得要一直不斷修剪維持眉型。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國一名36歲女子伊莎貝爾（Isabelle Kutxi）接受了毛囊移植手術。她表示，自己很喜歡濃密、蓬鬆的眉毛，所以過去每天出門前都要花30分鐘畫眉毛。某天她在電視上看到美國有一種整形手術，能夠將毛囊移植到其他地方，不過由於費用高昂，因此她在做過許多研究以後，決定到波蘭動手術。手術費用為1500英鎊（約53500元台幣），過程只花了三小時。醫生從伊莎貝爾的後腦勺取出毛囊，再將其移植到眉毛較稀疏的區域。

伊莎貝爾表示，過程只有注射麻醉時會痛，手術完她照鏡子時開心得哭了。雖然手術後有兩週傷口都不能碰水，也不能觸碰眉毛，但伊莎貝爾還是滿心期待。伊莎貝爾說，剛開始毛囊上有一些又短又細的毛髮，不過兩個月後就脫落了。剛開始她覺得很擔心，害怕手術是不是失敗了。不過就像頭髮剪短後要生長需要時間，她的「新眉毛」也在四、五個月後開始長長。

現在伊莎貝爾的眉毛生長速度就和頭髮差不多，因此每個月都需要修剪，不過伊莎貝爾十分滿意手術的成果，直說以後拍照不用再感到彆扭了。

整形手術 眉毛

延伸閱讀

男吃生肉稱自己變更壯 愛喝優酪乳加母乳跟陰道分泌物「很美味」

日本熱成這樣？電車驚見乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

水上樂園玩滑索 女子從20公尺高空墜落慘死

請完產假回公司被叫「部門唯一胖女人」 女子怒投訴

相關新聞

天有異象？強烈風暴襲美 南達州天空整片「綠光罩頂」

近期風暴席捲美國，週二時風暴行經南達科他州蘇瀑市，導致天空出現整片綠光的奇特景象。

女子用頭髮植眉毛 「不斷變長」每個月都得修剪

英國一名女子，因為想要擁有濃密的眉毛，於是用頭髮移植到眉毛上，沒想到現在她的「眉毛」生長速度就跟頭髮差不多快，讓她得要一直不斷修剪維持眉型。

竹筴魚太貴了…日本水族館換低價鯖魚當飼料 企鵝扭頭抵抗：拿走！

受到全球通貨膨脹影響，日本中部神奈川縣的箱根園水族館在物價飆升後，轉而餵食館內動物較低價的飼料，卻遭到挑食的企鵝與水獺拒...

日本熱成這樣？電車驚見乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

真的太熱了！日本將氣溫超過35℃以上的日子稱為「猛暑日」，自6月25日以來，東京市中心連續9天出現猛暑日，創下1875年開始觀測以來紀錄。高溫難耐也使日本中暑送醫、死亡的案例增加，民眾也開始嘗試各種消暑方式，近日更有網友在電車上見到「驚人一幕」，只見一名乘客穿上「一條線短褲」...

前日本AV女優入圍芥川賞 一早狂收3000則IG通知「全來自台灣」

38歲的前AV女優、作家鈴木涼美今天接受廣播專訪時說，作品入圍第167屆芥川賞後，在社群軟體上接獲不少台灣網友回響，她猜...

男吃生肉稱自己變更壯 愛喝優酪乳加母乳跟陰道分泌物「很美味」

來自美國芝加哥40歲男子西米奇（Boban Simic）自稱，自己開始吃生雞肉與牛肉後，覺得自己變得更健康，甚至還喝前女友的母乳，並把她的陰道分泌物當作益生菌加到優酪乳，聲稱可以讓自己更健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。