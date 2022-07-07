天有異象？強烈風暴襲美 南達州天空整片「綠光罩頂」

近期風暴席捲美國，週二時風暴行經南達科他州蘇瀑市，導致天空出現整片綠光的奇特景象。

據ABC NEWS報導，本週強烈風暴席捲美國中西部，風暴移動速度十分迅速，影響範圍廣泛，且破壞力極強。專家表示，這類風暴稱之「德雷科」（derecho），亦即強烈對流風暴。這種風暴在北美地區十分普遍，通常風災影響範圍超過250英里（約為402公里），每小時速度為58英里（約為93公里）。

本月5日南達科他州不少城鎮都遭此風暴影響，南達州休倫鎮（Huron）的陣風達時速96英里（約為154公里），霍華德市（Howard）風速則一度達到99英里（約為160公里）。此次強烈對流風暴不只影響南達州的天氣，就連內布拉斯加州的蘇縣（Sioux）也傳出下冰雹，大小有如葡萄柚一般。不少民眾也紛紛拍照記錄下天空異象，並分享到社群媒體上。

陽光中含有多種不同顏色的可見光，不同顏色光的波長不同，而風暴帶來的大量水珠與冰雹過濾了其他顏色的波長，唯有藍色光的波長穿透雲層，藍色光與黃昏時日落產生的紅黃色光相融，因此才會產生綠色天空的奇異景象。