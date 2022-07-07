快訊

謝龍介指控黃偉哲重大貪瀆 派律師向靈骨業者索賄千萬

前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

天有異象？強烈風暴襲美 南達州天空整片「綠光罩頂」

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾拍下綠色天空奇景。圖擷自Twitter
民眾拍下綠色天空奇景。圖擷自Twitter

近期風暴席捲美國，週二時風暴行經南達科他州蘇瀑市，導致天空出現整片綠光的奇特景象。

ABC NEWS報導，本週強烈風暴席捲美國中西部，風暴移動速度十分迅速，影響範圍廣泛，且破壞力極強。專家表示，這類風暴稱之「德雷科」（derecho），亦即強烈對流風暴。這種風暴在北美地區十分普遍，通常風災影響範圍超過250英里（約為402公里），每小時速度為58英里（約為93公里）。

本月5日南達科他州不少城鎮都遭此風暴影響，南達州休倫鎮（Huron）的陣風達時速96英里（約為154公里），霍華德市（Howard）風速則一度達到99英里（約為160公里）。此次強烈對流風暴不只影響南達州的天氣，就連內布拉斯加州的蘇縣（Sioux）也傳出下冰雹，大小有如葡萄柚一般。不少民眾也紛紛拍照記錄下天空異象，並分享到社群媒體上。

陽光中含有多種不同顏色的可見光，不同顏色光的波長不同，而風暴帶來的大量水珠與冰雹過濾了其他顏色的波長，唯有藍色光的波長穿透雲層，藍色光與黃昏時日落產生的紅黃色光相融，因此才會產生綠色天空的奇異景象。

風暴 冰雹

延伸閱讀

女子懷孕後出現奇怪癖好 愛聞泳裝跟車庫味：聞到不想放下

希臘度假悠閒做日光浴 一旁包包突被曬到起火燃燒

請完產假回公司被叫「部門唯一胖女人」 女子怒投訴

水上樂園玩滑索 女子從20公尺高空墜落慘死

相關新聞

天有異象？強烈風暴襲美 南達州天空整片「綠光罩頂」

近期風暴席捲美國，週二時風暴行經南達科他州蘇瀑市，導致天空出現整片綠光的奇特景象。

竹筴魚太貴了…日本水族館換低價鯖魚當飼料 企鵝扭頭抵抗：拿走！

受到全球通貨膨脹影響，日本中部神奈川縣的箱根園水族館在物價飆升後，轉而餵食館內動物較低價的飼料，卻遭到挑食的企鵝與水獺拒...

日本熱成這樣？電車驚見乘客穿「一條線短褲」 只遮了神秘地帶

真的太熱了！日本將氣溫超過35℃以上的日子稱為「猛暑日」，自6月25日以來，東京市中心連續9天出現猛暑日，創下1875年開始觀測以來紀錄。高溫難耐也使日本中暑送醫、死亡的案例增加，民眾也開始嘗試各種消暑方式，近日更有網友在電車上見到「驚人一幕」，只見一名乘客穿上「一條線短褲」...

前日本AV女優入圍芥川賞 一早狂收3000則IG通知「全來自台灣」

38歲的前AV女優、作家鈴木涼美今天接受廣播專訪時說，作品入圍第167屆芥川賞後，在社群軟體上接獲不少台灣網友回響，她猜...

男吃生肉稱自己變更壯 愛喝優酪乳加母乳跟陰道分泌物「很美味」

來自美國芝加哥40歲男子西米奇（Boban Simic）自稱，自己開始吃生雞肉與牛肉後，覺得自己變得更健康，甚至還喝前女友的母乳，並把她的陰道分泌物當作益生菌加到優酪乳，聲稱可以讓自己更健康。

阿爾卑斯山冰川崩落中！歐洲極端高溫「融化危機」

「全球暖化讓歐洲陷入不尋常的高溫，阿爾卑斯山冰川和凍土正在融化。」位於義大利東北部的阿爾卑斯山脈馬爾莫拉達峰（Marmolada）冰川7月3日崩落，隨崩塌的融冰墜下的還有積雪和岩石，砸中馬爾莫拉達峰的一條登山小徑，造成至少6人死亡、9人受傷（其中2人傷勢嚴重），另外15人失蹤。（義大利國家通訊社《ANSA》7月5日更新數字為7死8傷、13人失蹤。）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。