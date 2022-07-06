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影／參加婚宴太嗨忘情跳舞 大叔手揮仙女棒差點燒了場地

聯合新聞網／ 綜合報導
推特上瘋傳短片，紀錄著一位開心參加婚禮的賓客，兩手拿著仙女棒，卻意外點燃場邊的乾草堆。圖擷自@ThomasMightSnap
推特上瘋傳短片，紀錄著一位開心參加婚禮的賓客，兩手拿著仙女棒，卻意外點燃場邊的乾草堆。圖擷自@ThomasMightSnap

疫情過後參加婚禮變得可貴，大家不免在開心場合喝茫玩嗨，就有國外網友在婚禮上跳舞跳到忘我，燃起火花不自知，差點把婚宴場地旁的穀倉燒了，幸好最後只是虛驚一場。

根據《太陽報》報導，日前推特上瘋傳一支短片，紀錄一位開心參加婚禮的賓客，左右兩手各拿一支仙女棒忘我的熱舞，但萬萬沒想到手中揮舞的仙女棒，卻意外點燃場邊的乾草，更延燒到自己西裝。

一旁賓客眼看苗頭不對，紛紛提醒他後面著火了，而本來還在忘情跳舞的男子，試圖用自己的手臂趕緊滅火，而本來越燒越大的火勢，也奇蹟式的被他撲滅。

不少網友看到這段婚禮插曲影片，除了轉分享外，也寫道：「這就是我想在我的婚禮喝得有多醉」，也有網友留言稱那位男子是正港穀倉燃燒器。

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