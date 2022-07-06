男吃生肉稱自己變更壯 愛喝優酪乳加母乳跟陰道分泌物「很美味」

來自美國芝加哥40歲男子西米奇（Boban Simic）自稱，自己開始吃生雞肉與牛肉後，覺得變得更健康，也會喝前女友的母乳，並把她的陰道分泌物當作益生菌加到優酪乳，聲稱可以讓自己更健康。

根據《每日郵報》報導，西米奇4年前開始把生豬肉、生羊肉與生的山羊肉作為主要飲食方式，好讓自己變強，而他的三餐裡，早餐會吃12到30個生蛋黃、午餐吃2磅（約1公斤）生肉，晚餐則是吃更多生蛋黃。

除此之外，西米奇還說，他也會在優酪乳加進母乳和前女友的陰道分泌物，聲稱這樣的味道非常好，且可以改善他的心理健康。他自稱，這樣的飲食方式從未讓他生病，且他每天上完廁所，都會檢查是否有蠕蟲。

西米奇表示：「我吃的生肉中，羊肉是我最不喜歡的，因為它有很重的羊騷味跟瘦肉；生牛肉跟生雞肉是我最喜歡的肉品，生豬肉則是有點無聊，我偶爾才吃一次，最好的肉則是生山羊肉，因為牠超級嫩。」

對於生肉的評價，西米奇也說，吃牠們的質地會取決於切工，切得好雞肉就會像魚肉一樣嫩。他也提到，自己第一次吃生豬肉時很緊張，但知道吃生豬肉並不會傷害到自己，且他想要變得更強大，所以自己很喜歡這樣原始的感覺。

除了吃生肉外，他還研究把陰道分泌與跟母乳加進優酪乳中。西米奇表示，會有這個想法是因為當時的女友有母乳，在喝了之後覺得很甜、很美味，因而誕生這個想法。而他也因為聽說有人用陰道酵母製作啤酒跟麵包，所以決定試試把陰道分泌物加入優酪乳。

西米奇稱吃生肉是種常識，因為烹飪會增加毒素，而自從吃了生肉後，自己感到非常健康。