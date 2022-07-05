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女子懷孕後出現奇怪癖好 愛聞泳裝跟車庫味：聞到不想放下

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西說自己懷孕後，喜歡聞泳裝跟車庫的味道。圖片來源／Maisie Crompton 抖音帳號
梅西說自己懷孕後，喜歡聞泳裝跟車庫的味道。圖片來源／Maisie Crompton 抖音帳號

許多準媽媽懷孕時，平常的喜好都會突然改變。可能是特別喜歡吃某種口味的食物，或是對某種味道特別厭惡。英國這名女子身體的改變十分特殊，她在懷孕後特別喜歡「聞泳裝」，還有「男友車庫的味道」。

據《鏡報》（Mirror）報導，梅西（Maisie Crompton）目前懷孕27週。日前她在抖音上分享，自己懷孕後開始有些特別的喜好與習慣。影片上傳後已經有超過萬人點閱，不少網友也紛紛留言分享自己懷孕時的特別喜好。

梅西在影片中提到，自己準備要出門度假，所以在打包行李，但是她在打包時整理到泳裝，突然發現自己「很渴望聞泳裝的味道」，影片中她打趣地說，自己沒辦法放下泳裝，甚至捨不得放下它，「不想把它放進行李箱」，希望能一直拿在手上聞。

梅西也提到，除了泳裝之外，她也非常很喜歡聞「男友車庫的味道」，直說懷孕真的讓人變得很奇怪。

其他網友也留言分享自己的喜好，一名懷孕34週的網友就說自己「一直想聞清潔劑的味道」，為了能聞清潔劑的味道、看著它們冒泡泡，她不停整理家裡，開玩笑說「家裡從來沒這麼乾淨過」。其他網友說自己甚至在懷第二胎時喜歡「吃粉筆」，還有網友說「氯的味道超棒」。梅西則回覆，懷孕帶來的影響真的是太瘋狂了。

懷孕 味道

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