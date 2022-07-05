快訊

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

中職／台鋼雄鷹教練團添第2人 黃甘霖掌管外野守備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

希臘度假悠閒做日光浴 一旁包包突被曬到起火燃燒

聯合新聞網／ 綜合報導
女子到希臘度假，包包卻被曬到起火燃燒。圖片來源／Eva Bacchoo 抖音帳號
女子到希臘度假，包包卻被曬到起火燃燒。圖片來源／Eva Bacchoo 抖音帳號

炎炎夏日，許多人喜歡到海邊戲水，或是曬曬太陽，讓膚色曬得黝黑健康。英國一名女子日前到希臘度假，原本悠閒的曬著太陽，沒想到放在一旁的包包竟然被太陽曬到起火燃燒。

據《鏡報》（Mirror）報導，21歲的伊娃（Eva Bacchoo）日前到希臘的克里特島度假，當時她在一座泳池旁曬太陽做日光浴，正當伊娃享受著自己的悠閒時光，卻發現自己的包包在悶燒，還看得到閃閃火光。伊娃趕緊將火撲滅，並把自己的經驗拍成影片分享到抖音上，引發數十萬人點讚，數千人留言。

伊娃表示，自己四月時才以12-14英鎊左右的價格（約430到500元台幣）購入這個新包包，她很喜歡這個包包，所以帶著它到希臘度假，當時她隨意地把包包放在一旁，並沒有放在陰涼處，包包裡放著一瓶水和Airpods。她感到口渴所以轉過頭要喝水，就發現包包起火燃燒了。一開始伊娃以為是因為包包上的金屬扣環在太陽照射下過熱，才會導致包包起火燃燒。不過不少熱心的網友替她抽絲剝繭，認為應該是瓶裝水在太陽照射下，聚集焦點而起火燃燒。

幸好女子並沒有受傷，也沒有任何財物損失，不過她依然向該品牌反應這次意外，希望能加強產品檢驗。品牌商得知後也回應表示，公司所有產品都經過獨立檢驗，確保符合安全及品質標準。

延伸閱讀

慶祝媳婦懷孕她把寶寶名刺在身上 刺完發現…名字改了！

影／湖邊浪漫求婚…下一秒戒指直接掉進水裡 男摀嘴傻掉了

實習師狂傳訊息「胸部和屁股很讚」 騷擾女高中生還想拐進家

丈夫說夢話呼喊別的女人 她一氣之下潑熱水在丈夫下體

相關新聞

男砸百萬動增高、整形手術 改頭換面網驚「好像高橋一生！」

「又高又帥」是許多男人的夢想。然而雖然天生的外貌與身高有限，但近來醫療科技日新月異，也出現越來越多能夠幫人實現夢想的技術。有位日本男子，就靠著整形和增高手術，整個人外表不只煥然一新，也對自己更有自信。

希臘度假悠閒做日光浴 一旁包包突被曬到起火燃燒

炎炎夏日，許多人喜歡到海邊戲水，或是曬曬太陽，讓膚色曬得黝黑健康。英國一名女子日前到希臘度假，原本悠閒的曬著太陽，沒想到放在一旁的包包竟然被太陽曬到起火燃燒。

綽號「大白鯊」美大胃王常勝軍10分鐘狂嗑63份熱狗堡 15度奪冠

綽號「大白鯊」的美國男子徹斯納特（Joey Chestnut）今天狼吞虎嚥地在10分鐘內嗑掉63份熱狗堡，在紐約州科尼島...

影／房屋裝修竟挖到「驚悚人骨」 身上紙條留言令屋主傻眼

加拿大溫尼伯（Winnipeg）的卡利（Kaleigh），6月中旬在抖音上發布一段影片，稱自己在裝潢家裡時發現塑膠製的骷顱頭，從牆壁的縫隙中可看到頭骨，而卡利的父親拿下板子後，露出人骨的身體與腿，且還穿著襯衫與牛仔褲。

影／墨西哥小鎮鎮長與「鱷魚新娘」結婚 親親抱抱轉圈共舞

來自墨西哥聖佩德羅瓦梅盧拉鎮長（San Pedro Huamelula）維克多（Victor Hugo Sosa）依循古老習俗，與一隻7歲的鱷魚結婚，希望可以替村莊帶來豐收，為讓傳統儀式可以完整進行，他們還替鱷魚穿上婚紗。

再也不能色色？日本「AV新法」的被害者救濟與產業衝擊之亂

「日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？」日本在今年6月通過俗稱「AV新法」的救濟法案，目的是保障AV演出者的個人權益，防止非自願演出、敲詐型AV等事件的發生。AV新法的規制嚴格，演出者簽訂契約後必須滿1個月才能拍片、拍完後的4個月內不能公開，演出者可以單方面解除契約且不必負擔任何損失賠償，也有權要求片商將影片下架。雖然立法的初衷要保障演出者不受侵害、也有遇到爭議時的救濟方法，但新法上路之後卻也有不少AV產業業者和現役的女優，對法律的限制與衝擊表示強烈不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。