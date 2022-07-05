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男砸百萬動增高、整形手術 改頭換面網驚「好像高橋一生！」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子過去其貌不揚（圖左），決定花重本進行增高手術並整形（圖右）。現在被網友誇讚神似演員高橋一生。圖擷取自ORICON NEWS
一位日本男子過去其貌不揚（圖左），決定花重本進行增高手術並整形（圖右）。現在被網友誇讚神似演員高橋一生。圖擷取自ORICON NEWS

「又高又帥」是許多男人的夢想。雖然天生的外貌與身高先天限制，但近來醫療科技日新月異，也出現越來越多能夠幫人實現夢想的技術。有位日本男子，就靠著整形和增高手術，整個人外表不只煥然一新，也對自己更有自信。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，目前從事男公關的男子「Yuuri」，過去曾經是個五短身材、其貌不揚的人。也因為長相不佳的關係，讓他一直得不到女性的青睞。為了改變自己，他決定砸下大筆金額，用合計1600萬日幣（約相當於新台幣350萬）的價格，一口氣作了整形、增高手術。

透過整形，Yuuri強化鼻尖、縮短人中部位、除去斑點等等。又靠著增高手術，讓自己從158公分長到170公分。雖然在過程中，每天身體都痛的像發炎了一樣，還有想吐、倦怠感和發燒等症狀，但每天1厘米1厘米的長，加上社群網站上的鼓勵聲音，讓他得到了撐下去的信心。

靠著這些手術之後，Yuuri確實感受到在現實中，周圍的人對他產生截然不同反應。以前很多女性光是看他一眼，就急急忙忙想要離開，但整形過後從未有類似的狀況發生。過去曾經內向的自己，也開始感覺到有了自信，並且發現只要肯花錢和努力撐過療程，連外貌這種「天生注定」的條件都能夠改善。

許多網友們也表示「當今的時代連這種事都能辦到啦，5公分也好我也想高一點」、「好像高橋一生跟伊藤健太郎喔」、「居然能有這麼大的變化」、「才一年就能長成這樣」、「無限的可能性啊」、「療程真的太煎熬」、「真的不是網路抓來的照片嗎」。

日本 整形

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