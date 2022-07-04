公司出錯發330倍月薪！打工仔意外獲530萬 秒辭職挾款失蹤

打工仔每個月最開心就是收到薪水的一刻，而在智利有打工仔竟因公司出錯，意外獲得一筆橫財！智利最大的冷凍肉品生產商Cial早前發生1宗離譜事件，1名辦公室助理原本月薪為50萬智利披索（約16000台幣），然而人事部出錯轉帳330倍月薪，令他瞬間得到逾1.65億智利披索（約5300000台幣），等於1次過領取27.5年薪酬。該員工隨後立即辭職並失去蹤影，Cial別無他法下只好採取法律行動追討。

綜合外媒報導，今年5月30日Cial誤將巨款存入該名辦公室助理的銀行戶口，他主動報告出錯，人事部要求他自行將多出的月薪歸還，他原承諾翌日會處理，但公司遲遲未見退款，再聯絡他時，他聲稱睡過頭。等到第3天，該員工卻反口，除未有信守承諾，更透過律師辭職，此後公司就與他失去聯絡。

Cial雖然是大型生產商，但年收入不超過500萬美元（約150000000台幣），因此事件對公司造成嚴重損失。目前Cial已提起訴訟，指控該員工挪用公款，希望能追回部分損失。Cial表示，若該員工願意歸還超額的薪金，公司願意撤銷控訴。

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文章授權轉載自《香港01》