快訊

永豐美國500大年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

天才！兒子成績差 媽翻書包驚見千軍萬馬圖 網友：他是軍師

確診康復後又出現症狀是二次感染？感染科專家授重複感染後該怎麼辦

影／房屋裝修竟挖到「驚悚人骨」 身上紙條留言令屋主傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
來自加拿大的卡利裝修家裡的過程裡，在廁所牆壁木板裡挖出一具骷顱頭。圖擷自TikTok
來自加拿大的卡利裝修家裡的過程裡，在廁所牆壁木板裡挖出一具骷顱頭。圖擷自TikTok

加拿大溫尼伯（Winnipeg）的卡利（Kaleigh），6月中旬在TikTok上發布一段影片，稱自己在裝潢家裡時發現塑膠製的骷顱頭，從牆壁的縫隙中可看到頭骨，而卡利的父親拿下板子後，露出人骨的身體與腿，且還穿著襯衫與牛仔褲。

根據《Newsweek》報導，卡利的父親更從口袋裡拿出紙條，上面寫著：「噓！哈哈 我嚇到你了嗎？傑森，2013年」，對於這個發現，卡利在貼文上寫著：「我在這裡住了6年，而這個骷顱頭一直在浴室鏡子後面看著我..」。

這則令人好笑又覺得有點毛的影片紀錄，在抖音上獲得許多網友迴響，有人說：「這樣的幽默不會死的，兄弟」，也有人讚賞：「哇，努力設計一個惡作劇，幾年後才被發現」，這則貼文不僅獲得50萬讚數，還得到2千多個留言。

幸好這個骷顱頭是假的，但根據美國Cinch Homes的調查發現，每10個美國人就有1個曾因鬧鬼而搬家，在1,000多人的調查顯示，有83%的受訪者認為他們家曾發生過靈異事件，包括出現奇怪的聲音，聲音或燈光自動開開關關。

@kzwpg

I’ve lived here for 6 years and this skeleton has been watching me from behind the bathroom mirror this whole time 😱😂 My mom’s cackle might be the best part #winnipeg #stboniface #homerenos

♬ original sound - Kaleigh

延伸閱讀

IKEA賣99元牛肉麵 網喊超值卻被「這1點」打槍

他教房客申請補貼讚雙贏 網見「一句話」傻了：大房東時代

裝潢師傅完工被凹「免費安裝」 網友建議：幫屋主拆掉

Google街景多倫多出現「2裸女相擁」 網嗨翻又見「招牌燦笑」

相關新聞

再也不能色色？日本「AV新法」的被害者救濟與產業衝擊之亂

「日本通過的AV新法，救濟被害人卻打擊合法業者？」日本在今年6月通過俗稱「AV新法」的救濟法案，目的是保障AV演出者的個人權益，防止非自願演出、敲詐型AV等事件的發生。AV新法的規制嚴格，演出者簽訂契約後必須滿1個月才能拍片、拍完後的4個月內不能公開，演出者可以單方面解除契約且不必負擔任何損失賠償，也有權要求片商將影片下架。雖然立法的初衷要保障演出者不受侵害、也有遇到爭議時的救濟方法，但新法上路之後卻也有不少AV產業業者和現役的女優，對法律的限制與衝擊表示強烈不滿。

影／房屋裝修竟挖到「驚悚人骨」 身上紙條留言令屋主傻眼

加拿大溫尼伯（Winnipeg）的卡利（Kaleigh），6月中旬在抖音上發布一段影片，稱自己在裝潢家裡時發現塑膠製的骷顱頭，從牆壁的縫隙中可看到頭骨，而卡利的父親拿下板子後，露出人骨的身體與腿，且還穿著襯衫與牛仔褲。

公司出錯發330倍月薪！打工仔意外獲530萬 秒辭職挾款失蹤

打工仔每個月最開心就是收到薪水的一刻，而在智利有打工仔竟因公司出錯，意外獲得一筆橫財！

影／墨西哥小鎮鎮長與「鱷魚新娘」結婚 親親抱抱轉圈共舞

來自墨西哥聖佩德羅瓦梅盧拉鎮長（San Pedro Huamelula）維克多（Victor Hugo Sosa）依循古老習俗，與一隻7歲的鱷魚結婚，希望可以替村莊帶來豐收，為讓傳統儀式可以完整進行，他們還替鱷魚穿上婚紗。

俄烏戰爭竟激發「尿尿回收」潮！美、法都在實驗的肥料荒救星

「請把尿液回收給我們！」當非營利研究機構富足地球（Rich Earth）貼出尿液儲存回收的廣告，最初美國佛州居民露西（Kate Lucy）只覺困惑。

影／湖邊浪漫求婚…下一秒戒指直接掉進水裡 男摀嘴傻掉了

結婚是人生大事，求婚更是常讓人緊張不已。英國一名男子打算在湖畔向女友求婚，但是卻因為太緊張，讓戒指掉進湖裡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。