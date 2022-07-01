慶祝媳婦懷孕她把寶寶名刺在身上 刺完發現…名字改了！

爺爺奶奶疼孫子，總是願意為孫子、孫女付出，國外一位阿嬤，就因為很開心即將抱孫，跑去將孫子的名字刺在身上慶祝。可是當媳婦得知這個消息時卻是冷汗直冒，因為刺下來的名字，已經不是寶寶的名字了！

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Mumsnet上發文表示，自己前兩週剛生下兒子，全家都很開心。正當全家還沉浸在喜悅中，婆婆卻發表驚人消息。原來婆婆太開心能夠抱孫，已經去刺青將寶寶的名字刺在手上。

發文的網友說，她和先生都不知道婆婆要去刺青，也沒有要求婆婆去刺青。雖然她和先生都覺得婆婆這麼做很貼心，但是他們也感到很困擾。寶寶出生後，夫妻倆想幫寶寶改名字，不再沿用之前想好的名字，但是婆婆已經將名字刺在身上，讓兩人感到很為難。

女子表示，雖然刺青不大，但是在婆婆的手腕上，是很顯眼的位置，要告訴婆婆他們不會叫孫子那個名字，讓她感到很尷尬。女子因此上網發文，詢問網友到底該怎麼辦。許多網友都說，是婆婆自己太快做決定跑去刺青，建議女子誠實告訴婆婆就好。不過也有網友幽默地回應說：「送她一張寫著寶寶新名字的卡片，裡面附上一張雷射除刺青券」。