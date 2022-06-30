孕婦同時懷「2對雙胞胎」 醫師也嚇傻：機率僅7千萬分之一

日前美國一位孕婦在產檢時，發現自己同時懷了兩對雙胞胎，醫師更直言發生這種事情的機率只有7百萬分之一。

據《每日郵報》報導，美國麻州一名35歲女子內斯（Ashley Ness）過去和前夫育有一個女兒，她的47歲男友也和前妻生下3名孩子。兩人多次嘗試懷孕未果，直到終於懷孕兩周後，進行第一次產檢。

醫師在超音波螢幕畫下A和B兩個圓圈，內斯問：「等等，我懷了雙胞胎？」此時，替她產檢的醫師卻離開房間，並對她說：「嗯…我不知道，我先出去一下」。醫師回來後向她證實，她懷了兩個男孩及兩個女孩，也就是四個小孩。不過這四個小孩並不是四胞胎，而是兩對同卵雙胞胎。

內斯回想起得知此消息時差點昏倒，尤其醫師還告訴她這個機率僅7千萬分之一，她在接下來的檢查中，也不斷思考該如何與男友及家人解釋。

她在告訴男友及親友後，大家都又驚又喜，接下來兩人也將迎接十人家庭。內斯提到：「我之前花了很大的力氣才懷上我女兒，過去我也曾流產。」而內斯在懷孕前剛好祖母過世，她認為：「這就像是祖母給我的禮物，像把我失去的再送還給我一樣。」並期待地說：「我已經迫不及待要看這4個孩子會長多像了」。