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影／竊賊生日當天闖空門被逮 居民買蛋糕、唱生日歌為他慶生

聯合新聞網／ 綜合報導
印度新德里一群社區居民為竊賊慶生，影片於推特瘋傳引發熱議。 圖擷自Twitter
印度新德里一群社區居民為竊賊慶生，影片於推特瘋傳引發熱議。 圖擷自Twitter

一般民眾遇到竊賊闖入會立刻報警，但一群住在印度新德里的社區居民卻一反常態，選擇幫一位竊賊祝賀生日，甚至買來蛋糕慶祝。居民為竊賊慶生的畫面近日在推特上瘋傳，雖然事後該影片被指出早在2020年就曾有媒體報導，但這部影片依然引發熱烈討論，更有許多網友指責當地居民不該為竊賊慶生。

根據CNN-News18報導，印度新德里一社區的居民發現三名竊賊正設法鑽過窗戶闖入公寓，奮力追趕下成功逮住一人，其餘兩人則順利逃跑。唯一被抓到的竊賊不斷哭泣，說家中父親早逝，沒有穩定收入，且當天是他的生日才會鋌而走險，一番話引起眾人的惻隱之心，不僅決定原諒他，還特地為他慶祝生日。

慶生畫面被拍攝下來後於推特曝光，影片中居民們一面圍繞在略顯緊張的竊賊身旁，一面齊聲唱著生日快樂歌，還可聽見站在竊賊旁的一名男子用印地語說，他們正在為住宅區抓到的小偷慶祝生日，蛋糕上則寫有「小偷」二字，一旁還擺放了該男子使用的鉗子、鑰匙等犯罪工具，據悉在切完蛋糕後，他就被移交給警方了。

不過該報導也指出，這起事件最早由「印度時報」（Times of India）於 2020 年刊登，隨著舊影片在推特上重新流行，也在網上掀起新一波討論，一些網友稱讚當地居民非常友善，另一派網友則譴責此舉可能會讓竊賊心存僥倖而再次犯罪，「誰知道犯罪和情況到底是什麼，我希望他很快就被移交給警察了」、「我們生活在文明社會，個人覺得這不值得稱讚」。還有網友指出，當地居民並非出於善意才幫竊賊慶生，而是刻意羞辱他，「慶祝生日還反覆唱著小偷，這才是居民們的本意」。

印度 生日 偷竊

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