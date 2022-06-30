準新娘向賓客收錢當蜜月旅費 網嗆：你以為婚宴是募款活動？

美國一位準新娘聲稱，將在自己婚宴上向賓客收取一次性的一小筆費用，作為大家入場婚宴與支付蜜月的費用，該想法貼在社群軟體「Reddit」上後，遭許多網友轟「婚禮不是募款活動」。

根據《每日郵報》報導，這則在Reddit上的貼文，標題上寫著「若想喝一杯，就為我的蜜月買單」，這位準新娘說，她打算跟賓客收錢，以「開放式酒吧」的形式讓親友入場，而這想法很快就引起百人討論，大家看法不一。但有人認為這做法相當自私。

新娘在貼文裡寫著婚宴入場方式，她說婚宴入場處會像是與朋友合夥的開放式酒吧，將有無限量暢飲的調酒，但將強制性的收取一次性費用10美元（約台幣300元）以及小費5美元（約台幣150元）給調酒師。因此當賓客要喝第一杯酒時，必須支付15美元（約台幣445元），其它杯都將是免費，除非賓客自願再付小費給調酒師。

但當新娘告訴家人她的想法時，她的家人認為不該讓任何人為他們的蜜月付錢。準新娘則摸摸鼻子承認新人自行支付婚宴所有費用「是公平的」。

超過400位網友認為這種想法不妥，有人建議她若真想收錢可以把說法改為「15美元無限暢飲」，而不是支付蜜月費用；也有網友分享自己參加過花12美元(約台幣356元)買一瓶啤酒的婚禮，這還不是最糟的」。其他網友無法接受這做法，認為婚禮應是與親友一同慶祝的機會，而不是募款活動。有些人更批評這做法真的很俗氣與荒謬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康