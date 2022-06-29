越南流行打「溶脂針」減肥 妙齡女子打完腫脹出血組織壞死險喪命

越南近期流行一種快速卻極端的減肥方式，引發減重民眾跟風，不過近日卻傳出不少民眾使用該方式減重後出現嚴重後遺症。

據ODDITYCENTRAL報導，越南減肥風氣興盛，民眾為了減肥用盡各種方法，甚至還會使用「蛇油」減肥。近期越南更開始流行「溶脂注射」，據稱注射後，能夠幫助想減肥的民眾快速減重。一名29歲匿名為NTL的女子，前陣子在朋友介紹下前往胡志明市一處美容診所注射溶脂針。朋友告訴她，不用節食或運動，只要在想瘦的部位注射溶脂針，就能快速消除脂肪。診所也向NTL拍胸脯保證，這種溶脂針是從英國進口，絕對不會影響身體。

女子花費1300萬越南盾（約16500元台幣）進行手術，診所將藥劑注射到她臀部及腹部的皮下脂肪中，不過整個過程女子都不清楚注射的藥物為何，也不清楚使用的劑量。手術10天後，女子的腹部及臀部嚴重腫脹，疼痛難耐，女子趕緊到醫院接受檢查。檢查後醫生告訴她，注射周圍的組織因為感染壞死，必須趕緊手術以免危及生命。女子前後接受數十次手術，甚至住院長達半年，所幸醫院成功移除壞死組織，並且用吸脂機阻止藥劑擴散至身體其他部位。

胡志明市大水鑊醫院整形外科主任表示，這種注射劑主要含有經去氧膽酸鈉溶解過的卵磷脂，通常會以不同品名包裝出售。他指出，這種藥劑的正確使用方式根本與減肥或整形毫無關係。