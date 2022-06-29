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公司誤付286倍鉅額薪水 男子承諾歸還卻人間蒸發

聯合新聞網／ 綜合報導
智利一名員工意外領到286倍薪水，現在人間蒸發拒絕歸還。圖片來源／ingimage
智利一名員工意外領到286倍薪水，現在人間蒸發拒絕歸還。圖片來源／ingimage

智利一家公司日前誤向員工支付286倍的薪水，這名職員承諾將多領的薪水退還給公司，不過目前卻人間蒸發。

ODDITYCENTRAL報導，智利最大的冷盤生產商Cial日前發生粗心失誤。原本該公司要支付員工50萬智利比索（約台幣16300元）的薪資，但卻意外發放了1億6500多萬智利比索（約台幣540萬元）的薪水。目前這名意外「賺大錢」的員工已經辭職且不知去向，因此公司正向律師求助，希望能追回這筆款項。

當地媒體報導，5月30日時，一名助理發現公司月付款有誤，於是向副經理報告確認，主管確認後發現該公司發給這名員工比平常多了286倍的薪水，於是立刻告知這名員工，希望他退還這筆錢，該員工也回應隔天便會到銀行匯款，不過後來公司卻沒有收到這筆款項。公司聯繫員工時，這名員工表示自己是睡過頭了，之後就會去銀行匯款，不過這通電話過後該名員工並未退回款項，甚至在6月2日時透過律師事務所遞交辭呈。

該公司目前以「挪用公款」為由，向律師尋求協助，並採取法律行動，希望能夠至少取回部分金額。

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