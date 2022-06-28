上班不開心果斷早退 他買刮刮樂刮中近3千萬
工作不開心受委屈了，你會選擇隱忍還是一走了之？一名40多歲的中年男子，某天上班時度過了很糟糕的一天，心情糟糕透頂的狀態下選擇提早下班，回程的路上順便買了一張刮刮樂，沒想到竟刮出千萬大獎，從此扭轉人生。
綜合外媒報導，這名幸運的男子來自美國密西根州柯林頓郡，受訪時表示如果他那天沒有過得那麼糟糕，就不會想要去J&H便利商店買下20X Cashword的刮刮樂，更不可能在對的時機點刮出100萬美元（折合約新台幣2972萬元）大獎，就此扭轉人生。
男子表示，「當我刮彩券並且看到我中了100萬美元，實在不敢相信那是真的」。隨後，他跑回彩券行刷條碼，直到看見螢幕上秀出100萬美元大獎時，他才接受這項事實。兌獎後，他打算用這筆錢買台新車犒賞自己，剩下的會存起來。
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