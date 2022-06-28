驚人引退作拍賣「原味假奶」 色情網紅：男人就是喜歡胸部

網路不時傳出有人販賣自己的原味內衣褲，但拍賣「原味假奶」恐怕是前無古人，英國模特兒卡拉（Carla Bellucci）日前宣布退出成人色情平台「OnlyFans」，為此她計畫在收山前拍賣自己的隆乳填充物作為引退作。

根據「每日星報」報導，卡拉曾透過詐騙手法獲得免費隆鼻手術，因此被封為「全英國最討厭的女人」，不過靠著性感身材，卡拉在OnlyFans上仍有一票支持她的粉絲。

據報導，現年40歲的卡拉育有4名子女，如今萌生退出經營OnlyFans，並打算轉換跑道學習法律相關知識。但在成功轉行之前，仍需要解決經濟問題，因此她決定拍賣自己的隆乳填充物當作引退作。

卡拉十年前花費5000英鎊（約新台幣18萬元）植入D罩杯填充物，如今已被取出換成較小的填充物，卡拉認為，既然已取出原本的填充物為何不乾脆賣掉它們，「我知道它們可以讓我賺很多錢」、「我會好好利用它們、因為男人喜歡胸部」。目前，已有人開價8000英鎊（約新台幣29萬元）希望購買卡拉的隆乳填充物，不過卡拉表示不會以低於1萬英鎊（約新台幣36萬元）的價格出售。

至於卡拉打算何時完全退出OnlyFans？她表示自從宣布退出後卻不斷湧入粉絲，生涯規劃與粉絲帶來的可觀收入仍讓卡拉陷入兩難處境，她坦言雖然想立即退出但「錢真的不斷進來」，同時仍有生活開銷需要支付，卡拉苦嘆「這真的是一場噩夢，因為我真的想擺脫它」。