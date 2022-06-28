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前AV女優入圍日本文壇芥川賞 她東大碩士、經濟記者等超狂經歷曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
前AV女優鈴木涼美入圍日本文壇最高榮譽芥川賞，超狂經歷備受矚目。 圖擷自Instergram
前AV女優鈴木涼美入圍日本文壇最高榮譽芥川賞，超狂經歷備受矚目。 圖擷自Instergram

日本文壇最高榮譽的「第167回芥川賞」日前公布入圍名單，首次5位入圍作家均為女性，其中現年38歲的鈴木涼美尤其受到矚目，因為她不僅是社會學家、作家、記者，還曾是一名AV女優，傳奇經歷曝光後瞬間引起廣泛討論。

鈴木涼美出身書香門第、家境優渥，父母分別是法政大學名譽教授鈴木晶和翻譯家灰島佳里，她在就讀名校應慶大學期間，開始從事酒店公關，並在20歲化名「佐藤琉璃」以AV女優的身份出道，入行三年陸續拍攝了70餘部作品，然而她卻開始感到迷惘，發覺自己並非想要成為AV女優，因此於2008年引退。

同年，她還完成了以AV女優為題的碩士論文，順利自東京大學大學畢業，隨後她進入日本經濟新聞擔任記者，直到2014年離職專心寫作，她迄今出版過8本著作，今（2022）年6月更以小說作品「資優」入選日本最具權威的文學獎芥川賞，該作也包含了她自身的酒店經歷，講述一名酒店女公關與重病母親之間的親情聯繫。

其實過去鈴木涼美就曾改編其碩士論文，發表《AV女優的社會學：為何她們饒舌地闡述自己？》一書，透過採訪眾多女優的個人故事，再將這些材料濃縮後寫成，出版後也曾一度在日本造成轟動。從AV女優到酒店公關，鈴木涼美一直透過自身的特殊經歷揭露底層人物的生活，並鼓勵女性活出自我，其能否獲得芥川賞必然成為話題，而最終結果將於7月20日的東京頒獎典禮上揭曉。

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