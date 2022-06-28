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英國最高樓淪砲房！情侶隔透明玻璃「肉體連結」 3分鐘片引萬人瘋看

聯合新聞網／ 綜合報導
英國最高樓碎片大廈近日爆發一起醜聞，一對情侶忘情在高樓隔空嘿咻，甚至高調將激情片上傳至成人網站，引發當地居民撻伐。 合成圖／擷自每日星報、Ingimage
英國最高樓碎片大廈近日爆發一起醜聞，一對情侶忘情在高樓隔空嘿咻，甚至高調將激情片上傳至成人網站，引發當地居民撻伐。 合成圖／擷自每日星報、Ingimage

位於倫敦的碎片大廈（The Shard）有72層樓，是英國最高的建築物，從碎片大廈觀景台放眼望去，可以將泰晤士河沿岸美景盡收眼底，然而近日爆發一起醜聞，一對男女公然在碎片大廈廁所內發生性行為，甚至將3分鐘激情片上傳至成人網站，引發當地民眾譁然，紛紛要求碎片大廈業者嚴格徹查此事。

根據英國媒體《每日星報》報導，一對情侶在碎片大廈廁所內公然做愛，女方更緊貼碎片大廈的玻璃，看著外面的絕美夜景與男方忘情地發生性行為，男方也毫不避諱將親密行為的畫面全部錄下。

這對情侶緊貼著透明窗嘿咻，窗戶反射的水槽被人發現該地點是廁所。 圖擷自每日星報
這對情侶緊貼著透明窗嘿咻，窗戶反射的水槽被人發現該地點是廁所。 圖擷自每日星報

事後這對情侶將3分鐘激情片上傳至成人網站Pornhub供人欣賞，影片已累計高達26萬人觀看，《每日星報》指出，可能倫敦橋地區的眼尖路人或拿望遠鏡的民眾已經看到這幕不雅畫面，但沒人出面制止這種誇張行徑。

影片曝光後引發當地民眾不滿，許多人要求碎片大廈管理人員嚴辦此事，還要禁止這對情侶不能再進入碎片大廈，「這太噁心了，我不敢相信他們在這樣一個公共場所這樣做」。不過，碎片大廈則回應「我們不會針對此事發表評論」。

事實上，碎片大廈廁所不是第一次「淪為砲房」，《每日星報》也加碼披露，在2013年2月1日碎片大廈正式開幕之前，工人們就在一場派對後的廁所裡發現了一條黑色丁字褲。

情侶 性行為 倫敦 英國 醜聞

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