快訊

天空破洞！雨瀑籠罩台北市信義區 鄭明典驚呼：誰開水龍頭

子孫有孝順某？日本恐龍展驚見「暴龍後代」朝聖 世紀合影網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鳥取縣立博物館邀請「暴龍子孫」一同看展，畫面流出立刻引發討論。圖／取自鳥取縣立博物館官方推特
日本鳥取縣立博物館邀請「暴龍子孫」一同看展，畫面流出立刻引發討論。圖／取自鳥取縣立博物館官方推特

子孫有孝順某？日前，日本博物館舉辦暴龍展，館方竟邀請「眾子孫們」一同看展，從照片可見，15隻「暴龍後代」乖乖排隊入館，不僅一睹祖先們的英姿，還一起拍攝「跨時代紀念照」，逗趣的畫面立刻掀起討論，網友們直呼「快要不知到哪一隻才是真的了」！

根據《NHK》報導，日本鳥取縣立博物館近期展出「暴龍展～T.rex 驚異的肉食恐龍～」，館方特別在6月20日閉館邀請「眾子孫們」朝聖，事前更叮嚀暴龍們「請不要吃掉人類」，以維護展覽安全。當天，有15位民眾穿著暴龍裝參加造勢活動，更在展場內「迎接祖宗」，與祖先們一同合照。

展覽的一大特色就是全長12公尺的暴龍化石，「子孫暴龍們」也迫不及見到祖先的英姿，從畫面可見，一群暴龍們相當守規矩地端詳化石，一旁工作人員更為雙方拍下「跨時代紀念照」，場面相當逗趣。據悉，「子孫暴龍們」活動當天相當安分守己，不僅會向館內吉祥物打招呼，還會乖乖排隊一起看展，其中一隻暴龍更拿起紙筆，記錄祖先們的英勇事蹟，相當認真觀賞展覽。

數十隻「暴龍子孫」大搖大擺地闖入展覽，有趣的畫面立刻在網路掀起討論，「這畫面太神奇了」、「孫子們也太可愛」、「大家笑得好開心喔」，也有人留言讚嘆「想出這企劃的人真的是天才，給過的老闆也很棒」、「快要不知到哪一隻才是真的了」、「子孫一起合照真是令人感動」。

鳥取縣過去就曾舉辦過多項「恐龍活動」，其中最劇討論度的就是今年4月舉行的「恐龍運動競賽」，更號稱有一百隻「爸爸暴龍」參與活動，一同參與廣播體操、賽跑⋯等項目，當時的畫面也在網路引發熱議。

「暴龍子孫們」與祖先的化石合照，堪稱「世紀合影」。圖／取自鳥取縣立博物館官方推特
「暴龍子孫們」與祖先的化石合照，堪稱「世紀合影」。圖／取自鳥取縣立博物館官方推特
日本鳥取縣立博物館邀請「暴龍子孫」一同看展，畫面流出立刻引發討論。圖／取自鳥取縣立博物館官方推特
日本鳥取縣立博物館邀請「暴龍子孫」一同看展，畫面流出立刻引發討論。圖／取自鳥取縣立博物館官方推特

日本 博物館 恐龍 化石 暴龍

延伸閱讀

前輩硬塞50Kg啞鈴當車費 他去廢鐵廠見「這數字」嚇壞：沉重的關懷

「亞馬遜雨林」突竄熱搜第一 朝聖Google街景驚見肉慾交疊

男公關狂掃上億登日本第一 透露受歡迎訣竅：重點不在魅力

還原《間諜家家酒》殺手人妻！櫻花妹身分曝光 粉絲讚：簡直是本人

相關新聞

子孫有孝順某？日本恐龍展驚見「暴龍後代」朝聖 世紀合影網笑翻

子孫有孝順某？日前，日本一博物館舉辦暴龍展，館方竟邀請「眾子孫們」一同看展，從照片可見，15隻「暴龍後代」乖乖排隊入館，不僅一睹祖先們的英姿，還一起拍攝「跨時代紀念照」，逗趣的畫面立刻掀起討論...

比南美館「地獄展」恐怖 泰國醫學博物館展出全是「死人」

台南美術館展覽「亞洲的地獄與幽魂」今日登場，因展出殭屍、遊蕩精靈、貞子等鬼魅爆紅，不過被全球網友譽為最恐怖的博物館之一卻座落在泰國，泰國「西里拉醫學博物館」陳設許多真實大體，也被稱為「死亡博物館」，其中還有不少身患罕見疾病的嬰幼兒標本，甚至還有死刑犯乾屍，因此多年來討論度不斷。

男公關狂掃上億登日本第一 透露受歡迎訣竅：重點不在魅力

新冠肺炎疫情肆虐全球，這幾年服務業的生意大受影響。不過就在景氣低迷的時刻，有一位名為「降矢masaki（降矢まさき）」的男公關，仍然靠著自己獨到的心法，創下日本男公關史上最高紀錄的5億2000萬收入（約相當於新台幣1億1436萬元）。近來他也在媒體上，大方公開自己的獨門訣竅。

男子腹痛難耐 醫生檢查嚇壞：肚子裡塞滿有的沒的！

土耳其一名男子日前因為肚子痛前往醫院檢查。醫生檢查後大吃一驚，原來男子腹痛的原因是因為他的肚子幾乎裝滿了異物。

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接把對方打趴

泰國一名男子在路邊搭訕正妹，結果慘遭女子拒絕。男子遭到拒絕後，竟然惱羞拿啤酒倒在女子頭上。不過男子萬萬沒想到的是，這名被搭訕的女子是一名泰拳高手，嚇得男子落荒而逃。

顛覆常識！科學家發現長達2厘米細菌 細菌大至肉眼可見

美國最新一期的《科學》雜誌中，刊載了一個驚人發現：科學家發現了一種最大長度可以高達2厘米，肉眼可見的巨大細菌。這種細菌顛覆了世人對傳統細菌的常識，讓人嘖嘖稱奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。