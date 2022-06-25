子孫有孝順某？日本恐龍展驚見「暴龍後代」朝聖 世紀合影網笑翻
子孫有孝順某？日前，日本一博物館舉辦暴龍展，館方竟邀請「眾子孫們」一同看展，從照片可見，15隻「暴龍後代」乖乖排隊入館，不僅一睹祖先們的英姿，還一起拍攝「跨時代紀念照」，逗趣的畫面立刻掀起討論，網友們直呼「快要不知到哪一隻才是真的了」！
根據《NHK》報導，日本鳥取縣立博物館近期展出「暴龍展～T.rex 驚異的肉食恐龍～」，館方特別在6月20日閉館邀請「眾子孫們」朝聖，事前更叮嚀暴龍們「請不要吃掉人類」，以維護展覽安全。當天，有15位民眾穿著暴龍裝參加造勢活動，更在展場內「迎接祖宗」，與祖先們一同合照。
展覽的一大特色就是全長12公尺的暴龍化石，「子孫暴龍們」也迫不及見到祖先的英姿，從畫面可見，一群暴龍們相當守規矩地端詳化石，一旁工作人員更為雙方拍下「跨時代紀念照」，場面相當逗趣。據悉，「子孫暴龍們」活動當天相當安分守己，不僅會向館內吉祥物打招呼，還會乖乖排隊一起看展，其中一隻暴龍更拿起紙筆，記錄祖先們的英勇事蹟，相當認真觀賞展覽。
ティラノサウルスについての企画展を開いている鳥取市の県立博物館で、ティラノサウルスの着ぐるみを着て鑑賞するユニークな催しが開かれました。https://t.co/pgf2AKXqlh#nhk_video pic.twitter.com/HgdVQOgb2w— NHKニュース (@nhk_news) 2022年6月21日
數十隻「暴龍子孫」大搖大擺地闖入展覽，有趣的畫面立刻在網路掀起討論，「這畫面太神奇了」、「孫子們也太可愛」、「大家笑得好開心喔」，也有人留言讚嘆「想出這企劃的人真的是天才，給過的老闆也很棒」、「快要不知到哪一隻才是真的了」、「子孫一起合照真是令人感動」。
鳥取縣過去就曾舉辦過多項「恐龍活動」，其中最劇討論度的就是今年4月舉行的「恐龍運動競賽」，更號稱有一百隻「爸爸暴龍」參與活動，一同參與廣播體操、賽跑⋯等項目，當時的畫面也在網路引發熱議。
一斉に動き出しました！ pic.twitter.com/967nqUHYxy— 鳥取県立博物館 (@tottorimuseum) 2022年6月20日
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