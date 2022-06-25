子孫有孝順某？日本恐龍展驚見「暴龍後代」朝聖 世紀合影網笑翻

子孫有孝順某？日前，日本一博物館舉辦暴龍展，館方竟邀請「眾子孫們」一同看展，從照片可見，15隻「暴龍後代」乖乖排隊入館，不僅一睹祖先們的英姿，還一起拍攝「跨時代紀念照」，逗趣的畫面立刻掀起討論，網友們直呼「快要不知到哪一隻才是真的了」！

根據《NHK》報導，日本鳥取縣立博物館近期展出「暴龍展～T.rex 驚異的肉食恐龍～」，館方特別在6月20日閉館邀請「眾子孫們」朝聖，事前更叮嚀暴龍們「請不要吃掉人類」，以維護展覽安全。當天，有15位民眾穿著暴龍裝參加造勢活動，更在展場內「迎接祖宗」，與祖先們一同合照。

展覽的一大特色就是全長12公尺的暴龍化石，「子孫暴龍們」也迫不及見到祖先的英姿，從畫面可見，一群暴龍們相當守規矩地端詳化石，一旁工作人員更為雙方拍下「跨時代紀念照」，場面相當逗趣。據悉，「子孫暴龍們」活動當天相當安分守己，不僅會向館內吉祥物打招呼，還會乖乖排隊一起看展，其中一隻暴龍更拿起紙筆，記錄祖先們的英勇事蹟，相當認真觀賞展覽。

數十隻「暴龍子孫」大搖大擺地闖入展覽，有趣的畫面立刻在網路掀起討論，「這畫面太神奇了」、「孫子們也太可愛」、「大家笑得好開心喔」，也有人留言讚嘆「想出這企劃的人真的是天才，給過的老闆也很棒」、「快要不知到哪一隻才是真的了」、「子孫一起合照真是令人感動」。

鳥取縣過去就曾舉辦過多項「恐龍活動」，其中最劇討論度的就是今年4月舉行的「恐龍運動競賽」，更號稱有一百隻「爸爸暴龍」參與活動，一同參與廣播體操、賽跑⋯等項目，當時的畫面也在網路引發熱議。