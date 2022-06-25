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比南美館「地獄展」恐怖 泰國醫學博物館展出全是「死人」

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國「西里拉醫學博物館」陳設許多連體嬰、水腦症等異常胎兒的遺體，不少YouTuber也曾到此取景介紹。圖擷自Youtube
泰國「西里拉醫學博物館」陳設許多連體嬰、水腦症等異常胎兒的遺體，不少YouTuber也曾到此取景介紹。圖擷自Youtube

台南美術館展覽「亞洲的地獄與幽魂」今日登場，因展出殭屍、遊蕩精靈、貞子等鬼魅爆紅，不過被全球網友譽為最恐怖的博物館之一卻座落在泰國，泰國「西里拉醫學博物館」陳設許多真實大體，也被稱為「死亡博物館」，其中還有不少身患罕見疾病的嬰幼兒標本，甚至還有死刑犯乾屍，因此多年來討論度不斷。

西里拉醫學博物館附屬於西里拉醫院，為公開展示的博物館，館內有分為法醫、病理學、寄生蟲、解剖學、先史、泰國醫學歷史等6處展示館，內部收藏了距今120多年的大量文物，包括連體嬰、水腦症等異常胎兒的遺體，以及各式法醫鑑定過的遺體和照片。

泰國「西里拉醫學博物館」最知名的是陳設食人魔「細偉」屍體，YouTube「冒險雷探長」曾到此取景介紹。圖擷自Youtube
泰國「西里拉醫學博物館」最知名的是陳設食人魔「細偉」屍體，YouTube「冒險雷探長」曾到此取景介紹。圖擷自Youtube

除了多數被浸泡在福馬林的大體，西里拉醫學博物館最出名的就是保存了數具死刑犯的乾屍。其中最有名的是食人魔「細偉」的屍體，他在50年代殺害約6名兒童，因為身體每況愈下，便聽信算命師建議，將殺害的兒童屍體取心挖腦烹食，並在1958年遭法院判處極刑，死後被製成乾屍，放在博物館的玻璃櫃內，以站姿狀態展示。不少當地父母也會帶小孩來觀看細偉屍體，當作是泰國版「虎姑婆」的警示故事。

不過，民眾近年來追查發現，細偉案件有多處疑點，懷疑他有可能是冤死，博物館也在2020年與邦廣中央監獄計畫，將細偉屍體在2020年7月間火化。

泰國 博物館 罕見疾病

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