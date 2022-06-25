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男子腹痛難耐 醫生檢查嚇壞：肚子裡塞滿有的沒的！

聯合新聞網／ 綜合報導
男子腹痛就醫，檢查後竟發現肚子裡裝有233樣異物。圖擷自都市日報
男子腹痛就醫，檢查後竟發現肚子裡裝有233樣異物。圖擷自都市日報

土耳其一名男子日前因為肚子痛前往醫院檢查。醫生檢查後大吃一驚，原來男子腹痛的原因是因為他的肚子幾乎裝滿了異物。

據《都市日報》（Metro）報導指出，土耳其一名35歲男子日前感到腹痛難耐，於是告訴哥哥迪米爾（Burhan Demir），迪米爾得知後趕緊陪弟弟到醫院檢查。醫生用超音波及X光檢查後發現，男子的肚子裡竟然裝了233樣物品。這些物品包含許多一元的土耳其里拉硬幣、電池、磁鐵、釘子、玻璃碎片、螺絲，甚至還有石頭。

負責診治的醫生比尼奇（Binici）表示，手術時發現有兩根釘子已經刺穿男子的胃壁，大腸裡則有兩片金屬片、兩塊不同大小的石頭。醫生表示，這類情況在成人身上並不常見，通常是兒童在年幼不知情的狀況下誤食才會有這類情形。而成人會有這類情形，則較常出現在囚犯、受虐者或是精神病患身上。

迪米爾接受當地媒體採訪時表示，弟弟是先到另一家醫院看診，才轉診到這家醫院進行更深入的檢查。檢查並進行手術後，醫生已經將所有異物取出。他們都很感謝醫療團隊的協助與治療。

腹痛 手術

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