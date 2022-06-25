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搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接把對方打趴

聯合新聞網／ 綜合報導
圖片來源／翻攝自帕蘿伊臉書
圖片來源／翻攝自帕蘿伊臉書

泰國一名男子在路邊搭訕正妹，結果慘遭女子拒絕。男子遭拒後竟然惱羞成怒，拿啤酒倒在女子頭上。不過男子萬萬沒想到的是，這名被搭訕的女子是一名泰拳高手，嚇得男子落荒而逃。

LAD BIBLE報導，24歲的帕蘿伊（Pareploy Saeaia）當天和朋友出門跑趴，狂歡過後跟朋友到曼谷街頭吃消夜。35歲的潘騰（Punter Chainarong Mareejan）上前要電話遭到拒絕，就拿起一旁的啤酒倒在帕蘿伊頭上。帕蘿伊氣得拿桌上的東西丟向男子，但男子還是自顧自的離開。

令人意外的是，這位身材姣好的正妹其實是從小就開始練泰拳的泰拳高手，過去甚至贏過十幾場泰拳賽。因此帕羅伊一點也不畏懼的追了上去，要好好教訓對方。她一路追打男子直到隔壁的暗巷，右鉤拳、迴旋踢等招數樣樣來，好好的教訓了男子一番。

男子搭訕不成惱羞倒酒，讓帕蘿伊氣得使出泰拳招數。圖擷自LAD BIBLE
男子搭訕不成惱羞倒酒，讓帕蘿伊氣得使出泰拳招數。圖擷自LAD BIBLE

隨後潘騰因為將啤酒倒在帕蘿伊頭上遭罰500元泰銖（約台幣420元），並且因為鬥毆的關係又被多罰500元泰銖。不過帕蘿伊因為毆打潘騰，也分別因為襲擊和鬥毆兩項罪名，被罰1000元泰銖（約台幣840元）。

影片在網路上瘋傳，帕蘿伊接受泰國媒體訪問時表示，自己現在是一名拳擊教練，鼓勵女性應該練武術來防身。

泰國 正妹

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