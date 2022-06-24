顛覆常識！科學家發現長達2厘米細菌 細菌大至肉眼可見

美國最新一期的《科學》雜誌中，刊載了一個驚人發現：科學家發現了一種最大長度可以高達2厘米，肉眼可見的巨大細菌。這種細菌顛覆了世人對傳統細菌的常識，讓人嘖嘖稱奇。

細菌是一般生物中最多的一群，而且無處不在。不過由於大小一般只有數微米長，一般不用顯微鏡無法看見。不過科學家在加勒比海上的瓜德羅普島，一個紅樹林中發現一種巨大細菌，肉眼可見，形狀仿若眼睫毛。

這種細菌被稱為Thiomargarita magnifica，長約1厘米，研究室中最大可以增長至2厘米。而且讓人意外的是科學家發現細菌內竟有類似真核生物細胞才存在的細胞核，內裝有細胞的DNA。一般細菌沒有細胞核，遺傳物質可自由在細菌體內漂浮。

這細菌能夠利用硫化合物能並利用周圍水中的氧氣來生產糖，亦能利用二氧化碳製造食物。研究人員指出，細菌的體積變大，可有助獲取硫化合物及氧氣。不過由於細菌一類的微生物一般只能利用擴散作用汲取養份，細胞愈大意味養份傳送細胞全身愈慢，一個1厘米的巨型細菌內部如何運作仍然是個謎。

加州勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）高級科學家沃伊克（Tanja Woyke）表示，這種巨型細菌或相關物種可能在世界各地的紅樹林中存在：「我們對微生物世界所知甚少。」

研究報告指出，與病毒大小的偏見一度阻礙了人類發現巨型病毒的存在，Thiomargarita magnifica的發現正好再次推翻人類對微生物的認知。2014年科學家在一個3萬年的凍土中發現了一種長達1.5微米，大如細菌的闊口罐病毒。

沃伊克補充道：「僅因為我們還未有看到它，並不意味它不存在。」

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文章授權轉載自《香港01》