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參加女兒運動會「跌倒走光片」瘋傳 單身辣媽狂收求愛訊息
英國一名36歲的辣媽上週參加女兒的學校運動會，沒想到跑步時不小心絆倒，不僅臉朝地面跌個狗吃屎，連身裙還整個掀起，頓時春光乍現讓在場所有人都驚呼連連。
據《鏡報》（Mirror）報導，英國埃塞克斯郡（Essex）一名36歲女子凱蒂（Katie Hannaford）在6月15日時到8歲女兒學校參加運動會。當時輪到父母參加短跑比賽，影片中凱蒂身穿藍色連身裙，起跑後不久就漸漸落後。為了追上其他人，凱蒂不小心絆倒，直接臉朝草地摔下，更糟糕的是裙子就這樣掀了起來，露出黑色丁字褲及臀部。
雖然整個過程才短短幾秒，但是影片被現場參與者拍了下來，影片開始在網路上流傳。有不少酸民留言罵她是故意要吸引他人注意，凱蒂則回覆說，事情都已經發生了，她只是接受了「全世界都看過她的屁股」這個事實。她表示，其實回想自己也覺得滿好笑的，雖然有酸民留言罵她，但也有很多人留言鼓勵她。網路上許多網友稱她是「熟女辣媽」（MILF），目前單身的她更收到超過500則求愛訊息，有些甚至來自澳洲等其他國家。
雖然發生意外跌倒糗事，不過凱蒂正面幽默回應，表示自己從那天後笑聲就沒停過，笑到都瘦了快2公斤。
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