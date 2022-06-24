狗血劇情？同志情侶交往2年 真實身分恐是親姊妹

愛人竟是有血緣關係的親人，這種狗血劇情現實中的確有可能發生！美國有一對同性情侶因為樣貌太相似，因而有驚人發現！這2位女生最近在社交平台表示正打算接受DNA測試，因為她們發現各自的母親都與同1位男性有過性關係，換言之她們極有可能是同父異母的親生姐妹！消息震驚了不少粉絲，但亦有人稱不意外，「這就能解釋為何你們長得一模一樣」。

卡利（Carley Gonschior）和梅賽德斯（Mercedes Stewart）是一對來自加拿大的情侶網紅，她們外形相似，同樣漂亮動人的女生，已經穩定交往了2年。她們於社交平台TikTok開設的共同帳號擁有逾58萬粉絲，常常分享日常的甜蜜生活。她們受歡迎的原因除了是因為高顏值、高調「放閃」外，亦因為她們擁有着相似的五官及妝扮，更得益於她們經常發放大膽的親密影片及照片。

日前，卡利和梅賽德斯在TikTok上發布影片，字幕上寫上「當你發現拍了2年拖的對象的媽媽睡了同1個男人」。原來她們意外發現自己的媽媽分別與同1個男人發生過關係，加上不少粉絲都曾說她們「樣子太相似，根本是雙胞胎」，更令她們相信很大可能是同父異母的姐妹，片段最後她們問「我們應該去進行DNA測試嗎？」。她們表示正考慮透過DNA檢測找出答案，但又有擔憂，「如果我們真的有（血緣）關係，在一起是錯的嗎？」

該影片播放量已經超過600萬，有人認為她們不算亂倫，可以繼續交往，「你們不能一起生孩子又沒有共同的童年，實際上，在一起也沒有問題」、「她們一起不能生育所以不會傷害到任何孩子」。不過有人就持相反意見，「有人說沒有孩子就沒有問題，我只想說，只要她們是近親關係就是亂倫」。

她們在周一（20日）發佈的最新影片表示已經申請了檢測DNA，正在等待結果。在該段影片中她們稱喜歡這個可能是同父異母姐妹的發現，也並不傷心，似乎是很享受多了一層更親密的關係，仍每天甜甜蜜蜜地放閃。

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文章授權轉載自《香港01》