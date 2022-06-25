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男公關狂掃上億登日本第一 透露受歡迎訣竅：重點不在魅力

聯合新聞網／ 綜合報導
日本男公關降矢masaki即使疫情當頭，仍創下5億多的收入。圖擷取自IG
日本男公關降矢masaki即使疫情當頭，仍創下5億多的收入。圖擷取自IG

新冠肺炎疫情肆虐全球，這幾年服務業的生意大受影響。不過就在景氣低迷的時刻，有一位名為「降矢masaki（降矢まさき）」的男公關，仍然靠著自己獨到的心法，創下日本男公關史上最高紀錄的5億2000萬收入（約相當於新台幣1億1436萬元）。近來他也在媒體上，大方公開自己的獨門訣竅。

根據降矢本人在日本媒體「bizSPA！フレッシュ」撰文指出，他從新人時代起，就知道「創造品牌價值」的重要性。和其他男公關比起來，他不會刻意去諂媚女性，也不靠社群網站或傳單來替自己打廣告。取而代之的，是更深層地和客人建立信賴關係。

因為一開始就以業界龍頭作為目標，所以降矢決定跟隨有「歌舞伎町的絕對王者」之稱的男公關渋谷奈槻，甘願像狗一樣的替他打雜，並同時注意渋谷的一舉一動，從接客、對話、動線安排，乃至於在飲料中添加冰塊的時機等細節，瞭解要怎麼獲得客人青睞。同時也因為貼身知名男公關的緣故，讓新人的他也能沾光，成為越來越多客人指名的對象。

除了厲害的前輩之外，其他業績糟糕的男公關們，也是降矢眼中的「反面教師」。他會觀察這些公關與客人們的互動，學習到做了什麼樣的事情，會導致女客人的反感。降矢認為，男公關的重點在於盡可能減少缺陷，只要不會讓女性感到有什麼不愉快的地方，即使本身的魅力平平，也能自然討到女性的芳心。

降矢將自己的心得，綜合成為「三個誓約」。一是新人為了提升知名度，不惜狐假虎威。二是最好的教材並不是書本，而是觀察反面教師。三是無論頭銜和實績為何，都要持續追求會擄獲所有人芳心的「帥氣感」。這些作法，就是他能成為日本第一的秘訣。

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