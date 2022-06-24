女子落入約會陷阱遭性侵禁錮 靠「外送App」求救脫險

一名24歲女子被一名32歲男子性侵並禁錮，她的手提電話被沒收。她在要求使用手機App點餐後，便利用它求救。

這名女子19日早上5點左右在外賣App訂單點選了餐廳Chipper Truck Cafe的漢堡和早餐三文治，並在備註欄寫下「請報警……攜同食物前來，請不要做得太明顯」。

餐廳合夥人貝爾梅霍（Alice Bermejo）事後接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱：「他們（職員）看到了訂單上的備註欄，然後問我的丈夫說：『我們應該怎麼辦？』然後他說：『報警』。」

店長認為應報警，不能冒任何將顧客置之不理的風險。

警方接報後，來到位於布朗克斯區（Bronx）的伊斯特切斯特（Eastchester）的地址，拘捕那名禁錮他人的男子。

紐約警方對ABC位於紐約的分台WABC稱，女子是在網上認識男子羅亞爾（Kemoy Royal），兩人來往數月後第一次見面，可怕的是，男子其後變得暴力，不僅限制她的自由，除了點餐便不准她使用手機。

警方稱，羅亞爾被控強姦、非法監禁、非法持有武器以及性虐待等罪名。

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文章授權轉載自《香港01》