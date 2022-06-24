夫從垃圾桶撿驗孕棒送婆婆做紀念 她喊太噁：上面有尿耶！
對父母來說，拿孩子的頭髮做胎毛筆，保留孩子的乳牙都是很有紀念價值的物品。有些爸媽甚至會留著驗孕棒，紀念發現自己懷孕了的時刻。不過一名女子卻表示，自已已經把驗孕棒丟進垃圾桶，卻被老公撿回來送給婆婆當禮物，讓女子直言真的「嚇壞了」。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名準媽媽在論壇Reddit上發文表示，自己近期用驗孕棒驗孕後發現懷孕，全家人都非常開心。女子表示，自己是丈夫的第二任妻子，但是丈夫過去十年來都沒有小孩，因此她能夠懷孕對全家人來說意義非常重大。家人為了慶祝懷孕特地舉辦晚宴，席間婆婆告訴她，自己已經開始為寶寶準備東西留做紀念。女子好奇詢問丈夫，寶寶都還沒出生，是不是丈夫和婆婆去買了什麼寶寶的東西做紀念。
沒想到丈夫告訴她，自己把太太丟掉的驗孕棒撿回來送給婆婆當禮物。女子一聽到十分震驚，認為上面有著自己的尿液，這樣的行為對她來說是「一種侵犯」。女子告訴丈夫，自己覺得很噁心，家人卻說女子「反應過度」，更說她破壞了全家人的喜悅之情。女子一氣之下搬回娘家，更上網發文寫下自己的感受。
有不少網友支持該名女子，表示婆家根本不體貼她的感受。有網友認為，丈夫沒有告知太太就偷偷從垃圾桶撿回驗孕棒真的很奇怪，更不用說還把它送給婆婆「當紀念」。另一名網友則說，驗孕棒上面的結果之後會逐漸淡掉，不理解為什麼需要把驗孕棒留下來做紀念。
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