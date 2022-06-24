快訊

日本「120人亂交派對」案：後疫情的慾望之罪？

【早晨財經速解讀】元大金殖利率近8% 開發金、國泰金、台新金破6% 股價還要跌多深才能存股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

窮到只能吃狗食 男大生上網求助：其實滿好吃的

聯合新聞網／ 綜合報導
男大生說自己窮到只能吃飼料。圖片來源／ingimage
男大生說自己窮到只能吃飼料。圖片來源／ingimage

學生時期經濟總是比較拮据，一名大學生日前就在社群上分享，自己因為手頭緊，窮到只能吃狗食，上網詢問網友到底該怎麼辦才好。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名男大生在論壇Reddit上分享，自己之前因為玩「大冒險」輸了曾經吃過狗食，那時就發現自己還滿喜歡的。後來因為手邊實在沒錢，只好又開始吃狗食。男子還特別強調，自己只吃過乾飼料，沒有吃過濕食。

男子在文章中寫到，因為沒錢負擔人類的食物，他早餐和晚餐都吃飼料。和他同住的室友也發現男子有點奇怪，不過室友和朋友都並未多說什麼。文中寫道「我朋友來我房間的時候看到成堆的飼料，他就問我為什麼要買這麼多飼料，我告訴他那是我要吃的，我朋友只說『搞屁啊？』。」雖然周遭的人並未阻止他，男子也已經吃了一段時間的狗食，不過男子現在擔心，那麼頻繁的吃飼料會不會對身體造成任何影響，於是上網詢問網友意見。

不少網友質疑，吃狗食真的有比吃人類的食物便宜嗎？一名網友則表示，太便宜的狗飼料幾乎都是不好消化的成份，雖然會排便排得更多，但根本沒什麼營養。另一名網友則說，其實米飯或大豆等食物並沒有想像中昂貴，而且比飼料健康，建議原PO應該學煮飯。其他網友則建議男大生，可以向食物銀行求助。

吃狗食 飼料

延伸閱讀

19歲女報駕訓班 屢遭男教練露骨騷擾「這麼急著來一發？」

影／嫁給媽媽幫她做的布娃娃 女宣布「添娃」：當媽了！

男子喝可樂上癮 20年來每天喝5公升「喝掉一台車」

用屁屁呼吸？鼻子不通 日本專家發現直腸灌氧也可以

相關新聞

夫從垃圾桶撿驗孕棒送婆婆做紀念 她喊太噁：上面有尿耶！

對父母來說，拿孩子的頭髮做胎毛筆，保留孩子的乳牙都是很有紀念價值的物品。有些爸媽甚至會留著驗孕棒，紀念發現自己懷孕了的時刻。不過一名女子卻表示，自已已經把驗孕幫丟進垃圾桶，卻被老公撿回來送給婆婆當禮物，讓女子直言真的「嚇壞了」。

窮到只能吃狗食 男大生上網求助：其實滿好吃的

學生時期經濟總是比較拮据，一名大學生日前就在社群上分享，自己因為手頭緊，窮到只能吃狗食，上網詢問網友到底該怎麼辦才好。

失散55年重逢姊妹感動相擁 發現過去只住離對方幾分鐘遠

一對姊妹在失散55年後，決定尋找他們的原生家庭，沒想到找到姊妹後發現其實小時候彼此就住在離自己不遠處。

影／鱷魚擋住客人去路 酒吧老闆拿平底鍋往牠的頭敲下

澳洲一位勇敢的酒吧老闆日前手持平底鍋，在擋住客人去路又朝他撲過來的暴走鱷魚頭上敲了兩下。從目擊者拍攝影片可見，這隻鱷魚先...

生到一半醫院停電！醫堅持剖腹 慘將嬰左耳割成兩半

停電帶來的後果可以很恐怖！剖腹分娩時遇上醫院停電，被綁在床上無從反抗，在昏暗燈光下眼睜睜看着腹部被剖開，這並非恐怖電影情節，而是真實在墨西哥發生的醫療事故！當地1名孕婦按預約到醫院剖腹分娩期間，遇上醫院停電，後備電亦因故沒有被啟動...

研究：八腳蟎蟲爬滿人類臉上繁殖 近親繁衍基因改變

你能想像自己在睡覺時，臉上跟乳頭上佈滿八腳蟎蟲在繁殖嗎？這聽起來看是很像恐怖片才會出現的景象，但在研究裡卻被指出，他們可能快跟人類合為一體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。