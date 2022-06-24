窮到只能吃狗食 男大生上網求助：其實滿好吃的

學生時期經濟總是比較拮据，一名大學生日前就在社群上分享，自己因為手頭緊，窮到只能吃狗食，上網詢問網友到底該怎麼辦才好。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名男大生在論壇Reddit上分享，自己之前因為玩「大冒險」輸了曾經吃過狗食，那時就發現自己還滿喜歡的。後來因為手邊實在沒錢，只好又開始吃狗食。男子還特別強調，自己只吃過乾飼料，沒有吃過濕食。

男子在文章中寫到，因為沒錢負擔人類的食物，他早餐和晚餐都吃飼料。和他同住的室友也發現男子有點奇怪，不過室友和朋友都並未多說什麼。文中寫道「我朋友來我房間的時候看到成堆的飼料，他就問我為什麼要買這麼多飼料，我告訴他那是我要吃的，我朋友只說『搞屁啊？』。」雖然周遭的人並未阻止他，男子也已經吃了一段時間的狗食，不過男子現在擔心，那麼頻繁的吃飼料會不會對身體造成任何影響，於是上網詢問網友意見。

不少網友質疑，吃狗食真的有比吃人類的食物便宜嗎？一名網友則表示，太便宜的狗飼料幾乎都是不好消化的成份，雖然會排便排得更多，但根本沒什麼營養。另一名網友則說，其實米飯或大豆等食物並沒有想像中昂貴，而且比飼料健康，建議原PO應該學煮飯。其他網友則建議男大生，可以向食物銀行求助。