失散55年重逢姊妹感動相擁 發現過去只住離對方幾分鐘遠

一對姊妹在失散55年後，決定尋找他們的原生家庭，沒想到找到姊妹後發現其實小時候彼此就住在離自己不遠處。

據《鏡報》（Mirror）報導，現在居住在英國德文郡的黛安（Diane）小時候在美國密西根州長大，長大後她使用DNA檢測，發現自己在阿肯色州有親戚，和親戚聯絡上後，黛安終於找到同母異父的妹妹瑪麗。黛安飛到北卡羅萊納州和瑪麗碰面，兩人在機場碰面後不禁含淚相擁。

其實兩人聯繫上對方至今已經三年了，不過因為疫情的緣故，兩人直到今年才安排見面。過去黛安一直很猶豫該不該找回原生家庭，因為她認為去找家人對於認養家庭來說是一種侮辱。不過現在找回妹妹後，她很開心自己有跨出這一步。黛安說她一直以來都不覺得自己已經長大了，但是她一看到瑪麗就覺得有種「歸屬感」。瑪麗也說和姊姊第一次在線上見面以後，就覺得立刻有股熟悉感，能夠「給姊姊擁抱和親吻」是重聚後最開心的事。

雖然能夠再次重逢讓兩人都開心不已，不過令人難過的是兩人的母親已經去世了。瑪麗表示，不能讓媽媽參與他們的團圓，她也覺得很可惜，不過和姊姊重逢以後，感覺到兩人之間有很深的連結，這是她之前從來沒有體會過的。黛安也說看見瑪麗的樣子，就像看到了媽媽，能夠找回妹妹真的很開心。