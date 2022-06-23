研究：八腳蟎蟲爬滿人類臉上繁殖 近親繁衍基因改變

你能想像自己在睡覺時，臉上跟乳頭上佈滿八腳蟎蟲在繁殖嗎？這聽起來看是很像恐怖片才會出現的景象，但在研究裡卻被指出，他們可能快跟人類合為一體。

根據《每日郵報》報導，每個人臉上、眼睫毛或乳頭都帶有毛囊蠕形蟎(Demodex folliculorum)，是一種生長在哺乳動物毛囊皮脂腺(pilosebaceous units)的節肢動物，牠們在毛囊間移動以尋找伴侶繁衍下一代。

最近來自雷丁大學（University of Reading）研究員指出，他們首次對蟎蟲進行基因定序，發現近親繁殖導致牠們脫落不必要的基因與細胞。研究團隊表示，蟎蟲正從外部寄生蟲轉變為生活在我們內部寄生蟲。這些蟎蟲只有0.01英吋（約0.0254公分），牠們在出生時擴散。

研究人員也透過分析蟎蟲DNA解釋牠們的交配習性、身體特徵與演化，研究的共同主持人佩羅蒂（Alejandra Perotti）博士表示，他們發現蟎蟲身體部位的基因排序跟其他類似物種不同，因為牠們適應毛孔內的保護生活，這樣的DNA變化導致了不尋常的身體特徵與行為，因為牠們過著孤立的生活，且免於暴露在外部威脅。也因為這樣，蟎蟲正在褪去牠們不必要的基因與細胞，並用最少量的蛋白質存活。

研究團隊也提到，蟎蟲所脫落的基因包含提供紫外線防霧的基因，這類基因會讓動物被陽光喚醒，這也解釋了牠們為什麼都在晚上活動。儘管蟎蟲失去了產生褪黑激素的能力，但牠們仍可以使用人類皮膚分泌的褪黑激素促進夜間交配。

由於它們獨特的基因排列，蟎蟲也有奇怪的交配習慣。研究人員指出，雄性蟎蟲有一個向上突出的陰莖，牠們必須將自己置於雌性蟎蟲下方，同時緊貼人類的頭髮。因為牠們的一個基因顛倒，給了牠們一個突出的口腔附屬物來收集食物，而這有助於蟎蟲年輕時存活。

過去研究顯示，蟎蟲沒有肛門，因此糞便在牠們一生中不斷累積，然後死亡時釋放出來，因此蟎蟲被歸因於導致幾種皮膚病或眼疾，如酒糟性皮膚炎（rosacea）或眼瞼炎（blepharitis）。但新的研究證實牠們確實有肛門，並指出蟎蟲不公平地被歸因於導致發炎的狀況。

即使新配偶可以幫後代增加新基因，但蟎蟲並沒有接觸到其他配偶，而是近親繁衍，對此研究團隊表示，這可能導致蟎蟲成為共生體，並警告牠們可能走上演化的死路。但班戈大學（Bangor University）與聖胡安國立大學（National University of San Juan）的共同作者布雷格（Henk Braig）博士表示，很多事情都可以算到蟎蟲頭上，牠們與人類長期接觸證明了牠們具有簡單但重要的有利作用，舉例來說，保持我們臉上毛孔不堵塞。