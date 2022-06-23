48歲女戀上帥氣小鮮肉 相差23歲「出門總被誤認是兒子」

來自美國德克薩斯州48歲的瑞秋艾倫（Rachel Allen），離婚後用約會App認識年僅25歲的亞歷克斯（Alex Michael）陷入愛河，並稱自己找到靈魂伴侶。

根據《鏡報》報導，育有22歲及19歲兩個兒子的瑞秋，結束26年婚姻後，開始使用交友軟體，進而認識現任男友亞歷克斯。根據瑞秋表示，在使用交友軟體時，自己並沒有意識到她需要修改年齡；而亞歷克斯在交友軟體裡設的條件很高，但他更好奇與比自己年長的女性約會，是什麼感覺。

談起在交友軟體互動，瑞秋回憶：「我從亞歷克斯那收到訊息，我一直瀏覽他的個人頁面，但都看不到他的年紀，不過從照片上判斷，他比我年輕」。從那之後，他們兩個一拍即合，每天傳訊息，後來更相約旅行，亞歷克斯甚至從紐約到德克薩斯州跟瑞秋同居，而瑞秋從沒想過兩人會發展出一段關係。

說起這對年齡落差的情侶，在外常常引起他人誤解，瑞秋說：「大家常覺得我們兩個很像，甚至被誤認為母子」，她提到有一次，我們一起去健身房時，櫃檯人員還對這我們大喊「這位媽媽與兒子」，但當他們開始牽手進健身房時，工作人員才發現不是那麼一回事。另一次讓兩人哭笑不得的誤會是，一位女士告訴瑞秋：「你扶養他（指亞歷克斯）長大是對的」。

瑞秋表示，兩人第一次聊天時得知亞歷克斯才23歲，而自己46歲，當時她震驚地認為他實在太年輕了，但經過兩週的聊天與相處，瑞秋決定到紐約找亞歷克斯，開始他們第一次見面。之後兩人互動頻繁，瑞秋也問亞歷克斯是否想搬到德克薩斯州同住，最後亞歷克斯得到一份遠端工作，兩人因而如願以償。

亞歷克斯表示，能跟比自己年長的女性交往很棒，過去從未跟比自己大的女性交往，「但瑞秋證實了我的成熟，更提升我的價值觀與道德信念。」他也表示，自己對年長女性沒有戀物癖或什麼類似症狀，一切都是因為瑞秋內心年輕，這是讓彼此關係起了化學作用的關鍵。

瑞秋表示，亞歷克斯的家人對兩人關係非常不滿意，即便雙方面臨來自家人很多阻力，但都不影響兩人在一起，就像瑞秋大兒子也非常反對，但他還是尊重媽媽的決定。交往一年的兩人，選擇落腳奧斯丁，也開始規劃生活藍圖，即便瑞秋已經過了生育年紀，但兩人未來若決定共組家庭，將透過收養或代理孕母方式，擁有小孩。