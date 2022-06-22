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日網友見飲料寫「嚴禁靜脈注射」 網笑翻：那動脈可以嗎？
日前一名日本網友在推特貼出一張飲料的包裝照片，仔細一看上面寫著「嚴禁靜脈注射」，讓她質疑有誰會將飲料注射進體內，引發網友議論。
據日媒「女性自身」報導，日前網友在推特發出一張照片，圖中的飲料包裝警語寫著「嚴禁靜脈注射」引起網友好奇問：「真的有人拿去注射嗎？」，也有網友幽默回覆：「那可以注射動脈嗎？」
18日貼文一出，引起網友大量關注，短短幾天貼文就獲2.2萬次轉發及18.3萬個讚。
據「女性自身」詢問飲料廠商，對方表示，這是一款口服的營養補給品，醫療上也會給病人做鼻胃管灌食品。此外有另一種「靜脈營養照護」給病人提供營養，不過這款產品並不能這樣使用，因此才會加上這條警語。最後廠商也表示，這款飲料當然也不能作為動脈注射使用。
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