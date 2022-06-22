快訊

獨／沒脫產、哭窮 許藍方現身親曝為何戶頭只剩7千

炫富女遭羈押秒問「有吃的嗎？」 酒駕害命卻吃飽睡好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日網友見飲料寫「嚴禁靜脈注射」 網笑翻：那動脈可以嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在一款營養補給飲料上，發現上面有條警語註明「嚴禁靜脈注射」。圖擷自推特
日本網友在一款營養補給飲料上，發現上面有條警語註明「嚴禁靜脈注射」。圖擷自推特

日前一名日本網友在推特貼出一張飲料的包裝照片，仔細一看上面寫著「嚴禁靜脈注射」，讓她質疑有誰會將飲料注射進體內，引發網友議論。

據日媒「女性自身」報導，日前網友在推特發出一張照片，圖中的飲料包裝警語寫著「嚴禁靜脈注射」引起網友好奇問：「真的有人拿去注射嗎？」，也有網友幽默回覆：「那可以注射動脈嗎？」

18日貼文一出，引起網友大量關注，短短幾天貼文就獲2.2萬次轉發及18.3萬個讚。

據「女性自身」詢問飲料廠商，對方表示，這是一款口服的營養補給品，醫療上也會給病人做鼻胃管灌食品。此外有另一種「靜脈營養照護」給病人提供營養，不過這款產品並不能這樣使用，因此才會加上這條警語。最後廠商也表示，這款飲料當然也不能作為動脈注射使用。

日本

延伸閱讀

最強學霸班！全班29人有24人上研究所 剩餘5人去哪了？

好市多牛奶為何能久放70天？ 營養師：跟防腐劑沒有關係

冷氣開整晚怕傷本 網分兩派反問：這東西有在關？

郵局突通知入帳！他一看金額無言 網：我也收到了

相關新聞

前輩硬塞50Kg啞鈴當車費 他去廢鐵廠見「這數字」嚇壞：沉重的關懷

許多日本上班族下班後，都會與同事或上司一起去餐廳或居酒屋喝一杯，下班後的聚會也被視為應酬的一部分，可以藉機交流情報、認識更多人。日前，日本一名網友與前輩一同去喝酒，正準備搭計程車回家時，卻被前輩強塞了約50公斤重的啞鈴...

日網友見飲料寫「嚴禁靜脈注射」 網笑翻：那動脈可以嗎？

日前一名日本網友在推特貼出一張飲料的包裝照片，仔細一看上面寫著「嚴禁靜脈注射」，讓她質疑有誰會將飲料注射進體內，引發網友議論。

影／嫁給媽媽幫她做的布娃娃 女宣布「添娃」：當媽了！

巴西一名37歲女子表示自己和布娃娃墜入愛河，不僅和布娃娃結為連理，現在更「生下」另一個布娃娃，為他們的家庭增加新成員。

喝啤酒少見的益處？科學家發現腸道微生物群增加

人體腸道微生物攸關一系列健康結果，葡萄牙科學家最近研究發現，無論是傳統啤酒、還是越來越受歡迎的無酒精啤酒，適度飲用淡啤酒其實可以增加腸道微生物的多樣性。

19歲女報駕訓班 屢遭男教練露骨騷擾「這麼急著來一發？」

英國一名19歲女子日前為了考駕照報考駕訓班，不過駕訓班教練卻常常有意無意傳訊息和她調情，令她感到很不舒服。

影／獎勵你好好丟垃圾 瑞典政府設發出「色情呻吟聲」垃圾桶

為防止人們亂丟垃圾，瑞典政府設置會發出「性感呻吟聲的垃圾桶」，只要投入垃圾，垃圾桶就會發出引人遐想的各種呻吟聲與口白。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。