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前輩硬塞50Kg啞鈴當車費 他去廢鐵廠見「這數字」嚇壞：沉重的關懷
許多日本上班族下班後，都會與同事或上司一起去餐廳或居酒屋喝一杯，下班後的聚會也被視為應酬的一部分，可以藉機交流情報、認識更多人。日前，日本一名網友與前輩一同去喝酒，正準備搭計程車回家時，卻被前輩強塞了約50公斤重的啞鈴，本以為自己遭同事欺負，沒想到幾天後他到廢鐵廠變賣啞鈴，卻見到「驚人數字」。
一名日本網友在推特分享，日前他被前輩拖去喝了很多酒，正準備搭計程車回家時卻被攔住，前輩硬是塞了約重50公斤的啞鈴給他，還稱「這是計程車錢」，讓推主摸不著頭緒。推主在文中坦言，當下真的差點哭出來，完全不能明白前輩是什麼意思，更一度懷疑被同事「另類施壓」，相當挫折。
然而，事情的發展總是超乎預料，幾天後推主將啞鈴拿去廢鐵廠變賣，竟獲得了「驚人數字」。推主藉賣掉啞鈴得到了1935日圓（約新台幣427元），與當天搭乘計程車的車費相近，原來前輩的啞鈴是「另類關懷」，而不是有意的要欺負他，但前輩宛如未卜先知的舉動，也讓推主相當驚喜。
驚奇的發展也令網友們嘖嘖稱奇，「前輩也太聰明了吧，好帥喔」、「前輩沉重的關懷」、「給別人處理自己的垃圾，這操作可以」，也有人好奇目前廢鐵的收購價格，「每公斤43日圓（約新台幣9.4元）？現在不是更高了嗎？」、「現在鐵的市場價格很高，1公斤的購買價格約為50至80日圓（約新台幣11到17.6元），比幾年前高好幾倍」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
この前先輩に誘拐されて散々飲まされて、「これタクシー代な」と言われて50キロの鉄アレイ持たされて帰されて意味わかんなくて泣いたんだけど、今日鉄屑屋さんに鉄売りに行ったら確かにタクシー代になってわろた pic.twitter.com/nhkgKgY8TW— 麦畑 (@pnqtikra083__) 2022年6月18日
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