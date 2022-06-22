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前輩硬塞50Kg啞鈴當車費 他去廢鐵廠見「這數字」嚇壞：沉重的關懷

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友與前輩一同去喝酒，回程卻被硬塞了重約50公斤的啞鈴，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage
日本一名網友與前輩一同去喝酒，回程卻被硬塞了重約50公斤的啞鈴，讓他相當傻眼。示意圖／Ingimage

許多日本上班族下班後，都會與同事或上司一起去餐廳或居酒屋喝一杯，下班後的聚會也被視為應酬的一部分，可以藉機交流情報、認識更多人。日前，日本一名網友與前輩一同去喝酒，正準備搭計程車回家時，卻被前輩強塞了約50公斤重的啞鈴，本以為自己遭同事欺負，沒想到幾天後他到廢鐵廠變賣啞鈴，卻見到「驚人數字」。

一名日本網友在推特分享，日前他被前輩拖去喝了很多酒，正準備搭計程車回家時卻被攔住，前輩硬是塞了約重50公斤的啞鈴給他，還稱「這是計程車錢」，讓推主摸不著頭緒。推主在文中坦言，當下真的差點哭出來，完全不能明白前輩是什麼意思，更一度懷疑被同事「另類施壓」，相當挫折。

然而，事情的發展總是超乎預料，幾天後推主將啞鈴拿去廢鐵廠變賣，竟獲得了「驚人數字」。推主藉賣掉啞鈴得到了1935日圓（約新台幣427元），與當天搭乘計程車的車費相近，原來前輩的啞鈴是「另類關懷」，而不是有意的要欺負他，但前輩宛如未卜先知的舉動，也讓推主相當驚喜。

驚奇的發展也令網友們嘖嘖稱奇，「前輩也太聰明了吧，好帥喔」、「前輩沉重的關懷」、「給別人處理自己的垃圾，這操作可以」，也有人好奇目前廢鐵的收購價格，「每公斤43日圓（約新台幣9.4元）？現在不是更高了嗎？」、「現在鐵的市場價格很高，1公斤的購買價格約為50至80日圓（約新台幣11到17.6元），比幾年前高好幾倍」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 上班族 聚會 計程車

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