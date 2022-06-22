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19歲女報駕訓班 屢遭男教練露骨騷擾「這麼急著來一發？」
英國一名19歲女子日前為了考駕照報考駕訓班，不過駕訓班教練卻常常有意無意傳訊息和她調情，令她感到很不舒服。
據《鏡報》（Mirror）報導，因為疫情影響，19歲的瑞秋（Rachel McKinley）已經延後考照計畫多時，近期她報考駕訓班卻遭教練頻頻傳訊息騷擾。瑞秋將訊息畫面截圖po上抖音，影片中教練不只稱呼她「性感妹」，還要求瑞秋要在教練生日當天「取悅他」。
瑞秋表示，她認為這名教練應該已婚有小孩，但是教練卻不斷傳訊息給她，讓她感到十分尷尬。瑞秋告訴教練，因為疫情考照計畫延後，她希望可以趕快開始上課，教練卻回覆她「不知道妳那麼急著來一發」。除此之外某次瑞秋在晚上傳訊息和教練約課，教練卻問她「是不是要約炮」。瑞秋刻意無視這類訊息，只回覆跟上課有關的內容，教練還再傳一封訊息問自己是不是說錯話了。
@rachmckinley
last one was after he asked me on a date and i said no 🥴 #drivinginstructor♬ original sound - KyleAndJackieo
不僅如此，教練還在生日當天傳訊息告訴瑞秋「怕妳不知道…其實我今天生日啦！讓妳知道一下好準備禮物。」之後他更告訴瑞秋「妳欠我一杯喔！」隨後瑞秋因為需要跟教練約時間上課所以傳訊息給教練，教練更直接回她「我等不及了」。
不少網友看了訊息內容都直呼受不了，有網友說「所以我才都找女教練。」更有網友說「女生擺明了沒興趣，他還一直傳訊息」。
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