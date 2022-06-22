快訊

中重症+281例、171人病歿 新增4歲女童腦炎亡

今增本土確診5萬2213例 莊人祥：推估明起病例降至5萬以下

阿富汗規模6.1強震 當地官員：至少250人死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19歲女報駕訓班 屢遭男教練露骨騷擾「這麼急著來一發？」

聯合新聞網／ 綜合報導
報考駕訓班被騷擾的19歲正妹瑞秋。圖擷自鏡報
報考駕訓班被騷擾的19歲正妹瑞秋。圖擷自鏡報

英國一名19歲女子日前為了考駕照報考駕訓班，不過駕訓班教練卻常常有意無意傳訊息和她調情，令她感到很不舒服。

據《鏡報》（Mirror）報導，因為疫情影響，19歲的瑞秋（Rachel McKinley）已經延後考照計畫多時，近期她報考駕訓班卻遭教練頻頻傳訊息騷擾。瑞秋將訊息畫面截圖po上抖音，影片中教練不只稱呼她「性感妹」，還要求瑞秋要在教練生日當天「取悅他」。

瑞秋表示，她認為這名教練應該已婚有小孩，但是教練卻不斷傳訊息給她，讓她感到十分尷尬。瑞秋告訴教練，因為疫情考照計畫延後，她希望可以趕快開始上課，教練卻回覆她「不知道妳那麼急著來一發」。除此之外某次瑞秋在晚上傳訊息和教練約課，教練卻問她「是不是要約炮」。瑞秋刻意無視這類訊息，只回覆跟上課有關的內容，教練還再傳一封訊息問自己是不是說錯話了。

@rachmckinley

last one was after he asked me on a date and i said no 🥴 #drivinginstructor

♬ original sound - KyleAndJackieo

不僅如此，教練還在生日當天傳訊息告訴瑞秋「怕妳不知道…其實我今天生日啦！讓妳知道一下好準備禮物。」之後他更告訴瑞秋「妳欠我一杯喔！」隨後瑞秋因為需要跟教練約時間上課所以傳訊息給教練，教練更直接回她「我等不及了」。

不少網友看了訊息內容都直呼受不了，有網友說「所以我才都找女教練。」更有網友說「女生擺明了沒興趣，他還一直傳訊息」。

駕訓班 抖音

延伸閱讀

建材行被一把火燒光 員工坦承犯案辯稱「工作壓力太大」

調查顯示年過50更性感自信 美魔女驕傲：猜不出我年齡

遊客狂踐踏自拍 泰國「最寂寞的樹」面臨死亡威脅

曾經自卑總是駝背 傲人34HH上圍讓她月入百萬還清家人債務

相關新聞

喝啤酒少見的益處？科學家發現腸道微生物群增加

人體腸道微生物攸關一系列健康結果，葡萄牙科學家最近研究發現，無論是傳統啤酒、還是越來越受歡迎的無酒精啤酒，適度飲用淡啤酒其實可以增加腸道微生物的多樣性。

19歲女報駕訓班 屢遭男教練露骨騷擾「這麼急著來一發？」

英國一名19歲女子日前為了考駕照報考駕訓班，不過駕訓班教練卻常常有意無意傳訊息和她調情，令她感到很不舒服。

影／獎勵你好好丟垃圾 瑞典政府設發出「色情呻吟聲」垃圾桶

為防止人們亂丟垃圾，瑞典政府設置會發出「性感呻吟聲的垃圾桶」，只要投入垃圾，垃圾桶就會發出引人遐想的各種呻吟聲與口白。

「增雞手術」IG爆紅！完整施作影片曝光 大批女網友暴動了

有伴侶的女性都希望跟另一半的床上運動可以維持「長長久久」的愉悅感，因此男性GG的尺寸向來都是兩性之間相當在意的事。日前社群媒體瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。不過，仔細觀察底下的留言帳號，意外發現被吸引的網友竟然以女性居多，她們紛紛標記前男友的IG帳號，希望對方可以前來進行相關手術。

洗衣機還沒停轉！20歲人妻取衣慘被電死 8大錯誤要注意

洗衣機是家庭必備電器之一，但使用時緊記小心！巴西早前就發生了涉及洗衣機的恐怖意外，一名20歲人妻洗衣服時，把手伸到未有完全停止運轉的洗衣機取衣服，不幸觸電身亡...

11歲少女憑「祖傳秘方」破3億身價 動力源自對蜜蜂情有獨鍾

11歲創業，17歲就將商品行銷到全美各地，且身價高達1,100萬美元（約等於3.2億元新台幣），這名美國女孩的開掛人生源自於曾祖母祖傳的「檸檬水配方」，加上她對蜜蜂的情有獨鍾成為創業動力，讓她年僅輕輕就事業有成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。