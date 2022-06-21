洗衣機還沒停轉！20歲人妻取衣慘被電死 8大錯誤要注意

洗衣機是家庭必備電器之一，但使用時緊記小心！巴西早前就發生了涉及洗衣機的恐怖意外，一名20歲人妻洗衣服時，把手伸到未有完全停止運轉的洗衣機取衣服，不幸觸電身亡，遺下丈夫及9個月大兒子。

綜合外媒報導，巴西東北部茹阿澤魯（Juazeiro）20歲人妻薇薇安（Viviane Rodrigues）日前洗衣服時，以為衣服已經洗好，未有意識到洗衣機原來仍未完全停止運轉，結果她把手伸進洗衣機取衣服時意外觸電倒地。

丈夫發現後隨即把薇薇安送院搶救，惟抵達醫院時薇薇安已證實死亡，遺下丈夫與9個月大兒子相依為命。經驗屍後，薇薇安遺體於上周四（6月16日）下葬。

8大用洗衣機常見錯誤

使用洗衣機除了要注意安全，如果不當使用，隨時令洗衣機大大「折壽」，以下盤點8個常見洗衣機錯誤用法，使用時可盡量避免。

1.用過量的洗衣粉或洗衣液可能會堵塞「皂粉喉」，令水倒灌至洗衣粉格湧出來。而多餘的洗衣液亦會殘留在洗衣機轉筒和軸心內，長久下來會侵蝕洗衣機的內部零件，故平日使用時應按生產商指定用量。

2.有的人每次洗衣都習慣把洗衣機堆滿，但劉敬康指長期洗衣過重，會對洗衣機的避震器造成損壞，令洗衣機震動異常強烈，專家建議放至七成滿最為理想。

3.洗衣機長期關門，半年左右已有大陣「臭味」，故平日可多開洗衣機門疏氣。

4.有時用家未把衣服完全放入洗衣機的轉筒內就關門，令衣襪夾在洗衣機門和防水圈內，如照常開機洗衣服，就可能磨爛衣服，或令防水圈破損，故專家建議用家應確保衣襪完全放入洗衣機的轉筒才開機。

5.有人會把手袋、鞋、皮帶照放入洗衣機洗，惟這些東西可能在洗衣過程破壞洗衣機，例如鞋的鞋帶會「夾」入滾筒內，就要整部機拆散才能把鞋帶拿出。

6.洗衣機有快洗功能，惟僅15分鐘的快洗未必可以令大量衣服洗乾淨，如滿機8 KG用快洗，可能未能完全清潔，如有時間，還是用回正常模式吧。

7.有些用家未必會整理好衣物才放入洗衣機，令褲子的口袋內仍有銀仔等小物件，或者襪子、衣服捲成一團就直接放入洗衣機。專家指除要清袋外，若想洗得乾淨，用家應先攤開衣物再放入洗衣機，牛仔褲可以內外反轉，避免掉色，零散衣物則可用洗衣袋袋好。

8.洗衣球應放入轉筒內，因洗衣粉格不夠大放置。

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文章授權轉載自《香港01》