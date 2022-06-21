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「增雞手術」IG爆紅！完整施作影片曝光 大批女網友暴動了

聯合新聞網／ 綜合報導
日前社群瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。 示意圖／ingimage
日前社群瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。 示意圖／ingimage

有伴侶的女性都希望跟另一半的床上運動可以維持「長長久久」的愉悅感，因此男性GG的尺寸向來都是兩性之間相當在意的事。日前社群媒體瘋傳一段影片，一名美容師指出，男性只要注射「陰莖填充物」後，就能讓生殖器變得「更大更厚」。不過，仔細觀察底下的留言帳號，意外發現被吸引的網友竟然以女性居多，她們紛紛標記前男友的IG帳號，希望對方可以前來進行相關手術。

根據外媒「每日星報」報導，上傳這段影片的是美國的一位男性醫學美容師，目前任職於夏列特美容院（Charette Cosmetics）。影片中展示「陰莖增大手術」的完整過程，只要在男性生殖器注入填充物，就能讓長度更長、體積更厚更粗。

美容師強調，整個手術過程僅需要45分鐘，效果可維持長達2年之久，且注入的填充物成分天然，不必擔心副作用。更叫人心動的是，術後完全不需要「停機」，可以立即「一柱擎天」大展神鵰，與伴侶一同享受「長長久久」的快感。

美容師補充，相較於女性會為了愛美進行隆胸隆乳或豐臀提臀手術，男性完成了「陰莖增大手術」，也能夠滿足虛榮心和提升自尊，清楚的語音解說配上字幕講解，影片曝光後隨即掀起熱議。不過相較於美容院鎖定的男性目標客群，底下留言討論的反倒是女性網友居多，不少女網友紛紛標記自己的前男友帳號，希望他們可以看到這支影片，並且下定決心前來動手術。

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